Adela Micha presenta su nueva colección de mobiliario para casa

La conductora mexicana Adela Micha, lleva a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer su nueva línea de mobiliario en conjunto con la firma Casa de Las Lomas.

"Siempre he sido una apasionada del arte, el cual puede estar en todo lo que hacemos y todo lo que somos, es mi primera incursión en esto que me apasiona, me llena de mucho orgullo. Decorar un espacio es un arte.

Puedes leer: Te decimos cómo darle la vuelta a los básicos jeans para estar en tendencia

Moda #SOY Galo Bertin reinventa la moda masculina

"Nada es casualidad, las cosas se van acomodando, y ahora lo hago con una empresa Casa de Las Lomas quienes fueron generosos conmigo que me han ayudado a comunicar con la imagen en mis programas de La saga, cada espacio tiene una característica y un sello propio".

Dijo que es un nuevo negocio, divertido, conocieron muy bien su casa, y estuvieron creando y a partir de ahí "diseñaron mis espacio en la vida personal, fuimos y rgresamos, me aguantaron, yo pedia que aumentaran centímetros aquí y allá.

"La colección y los diseños tuvieron una meticulosa selección. La casa es una extensión de uno mismo, lo que ponemos y quitamos... cada elección de detalle es lo que nosotros somos, al entrar puedes saber qué estilo de vida tiene cada persona. Logramos que cada pieza hablara de mí, es el más alto diseño de calidad inigualable".

La línea se compone de siete piezas: mesa de centro, mesa lateral, un espejo y un perchero. "Así es mi casa, todo en tonos neutros, que crean una atmósfera muy confortable, el lujo tiene que ser confortable. Hay tejidos suaves, granitos... materiales que duren. Es vivir con elegancia, comodidad y armonia que reflejen lo que somos".

Ahora sí, a lo que venimos, aquí les muestro las piezas que conforman la colección Adela Home by "Casa de las Lomas", que marca mi estreno como diseñadora de interiores. Ya disponibles en https://t.co/4N3euI7RSx pic.twitter.com/GJZCm8ooem — Adela Micha (@Adela_Micha) August 24, 2023