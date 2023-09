Diseñador de Balmain denuncia robo de prendas que presentaría en la Semana de la Moda de París

Olivier Rousteing, diseñador de la casa de moda Balmain, denunció por medio de su cuenta de Instagram el robo de 50 prendas a su equipo, los diseños se tratarían de su nueva colección que sería lanzada en la Semana de la Moda en París.

El creativo explicó que el chofer de un camión donde transportaban las confecciones hacia el aeropuerto de París fue interceptado.

Puedes leer: La diseñadora Paris Rodríguez impone moda latinoamericana en Nueva York

"Nuestro conductor nos llamó para decirnos que fue asaltado por un grupo de personas. Nos robaron más de 50 prendas", mencionó.

Olivier lamentó el incidente y lo consideró una falta de respeto ante el trabajo de su equipo y de las personas involucradas en la creación de las prendas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

Moda Los reflectores de París esperan la obra de la diseñadora mexicana Regina Dondé

"Mi equipo y yo trabajamos muy duro. Trabajaremos aún más duro, día y noche, junto con nuestros proveedores, pero esto es una falta de respeto. Quería compartir esto con ustedes como un recordatorio de que nunca hay que dar nada por sentado", manifestó el diseñador.

El sábado pasado, el diseñador de la firma de lujo francesa acompañó la denuncia realizada en redes sociales de un mensaje donde aseguró que no se rendirán, además, dijo que trabajarán a marchas forzadas para presentarse en el desfile de moda planeado para el 27 de septiembre en París.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Esta mañana me desperté con la sonrisa, empezando las pruebas para mi próximo show a las 9 am y esto es lo que pasó...50 piezas de Balmain robadas. Nuestra entrega fue secuestrada. El camion fue robado. Gracias a Dios, el conductor está a salvo. Mucha gente trabajó tan duro para hacer que esta colección sucediera. Estamos rehaciendo todo. Por favor, tengan cuidado, este es el mundo en el que vivimos. Te amo mi equipo Balmain y no nos rendiremos", escribió Olivier en su publicación.