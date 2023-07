SOY | Marvin Durán: “Las personas no-binarie no somos imaginarias”

Aquellos días se volvían cada vez más insoportables, el bullying en la secundaria era constante; hablar y gritar como niña, no poder usar prendas femeninas, no poderse peinar de una forma distinta a la de un hombre… Todo ello significaba para Marvin Durán una tortura.



Por eso pidió a su mamá un cambio de escuela. Con el paso del tiempo buscó la forma en la que pudiera expresar su amor al arte, al igual que su gusto por los chicos, las chicas y los accesorios y ropa de ambos.

Recomendado para ti: #SOY | Dictan las tendencias de la moda para hombre

De pronto se dio cuenta de aquel montón de revistas de moda apiladas que compraba de manera constante, y en ellas encontró la respuesta. La moda era el medio de escape donde podría alcanzar su mayor sueño: ser libre y poder vivir a su manera.

“Nací en San Cristobal, Venezuela. Fue una infancia feliz; mi madre fue una mujer sin prejuicios, siempre aceptó mi forma de expresión de género. Pero la sociedad, en la escuela, en todos lados era donde tenía que seguir el camino correcto hacia la heterosexualidad: ‘No camines así’, ‘no te vistas así’, ‘no hables como niña’, ‘tienes que vestirte como niño’… Eso me causó mucha ansiedad. Siempre me atraían las cosas divertidas, las cosas de chicas y de chicos, era infeliz por no poder usar cosas de mujer, pero a través del arte podía lograrlo… Afortunadamente mi mamá siempre apoyaba mi lado creativo, pero los demás me decían ‘¿por qué quieres estudiar arquitectura?, eso es para maricones’, por eso decidí largarme de Venezuela”, narra Marvin.

Agrega que así como muchos jóvenes de la comunidad LGBTQ+ tuvo que crear un personaje para dejar de ser agredido

“Sufrí bullying desde la primaria, un compañero me golpeó sólo por ser como era y había otro chavo que me defendía; por otro lado, me atraían mucho las chicas y eso era muy curioso.

“Después en la secundaria vino lo más fuerte, intenté ser más masculino para que no me molestaran, pero siempre buscaba la forma de calmar esa ansiedad, me llevaba cosas diferentes como jeans en vez de pantalones de gabardina, playeras Polo en vez de camisas de uniforme”.

Y en ese deseo por salir de su propio país, surgió el primer objetivo: tomar París, donde podría enfocar su vocación hacia el diseño de una manera sólida.

“París fue mi primera experiencia con la moda y de hecho en mi adolescencia compraba revistas de moda donde me daba cuenta de que los hombres se podían expresar a través de esta profesión. De ahí surgió mi pasión, donde se podía jugar más con el rollo queer”.

Ahora Marvin agradece que la comunidad LGBTQ+ haya creado un lenguaje inclusivo, sustentado en la apertura y en la idea de no vivir bajo ninguna etiqueta o estereotipo que limite su esencia.

“El lenguaje inclusivo y los pronombres surgen de la necesidad de una minoría en la sociedad que no nos identificamos con lo binario, es decir hombre y mujer, ahora lo podemos expresar de diferentes formas. Antes habían otras formas de definirlo, me identificaba como una persona andrógina, pero hay más estudios al respecto, más estudios de género, de ideología y se le llama género no binario a una persona que no está conforme con lo binario”.

“Yo fluyo entre estos dos géneros, siempre he estado como a la mitad, me voy por el lado femenino pero a veces abrazo mi lado masculino aunque no me identifico ni como hombre ni como mujer al cien por ciento. Siento que todas las formas son correctas y que la diversidad es enorme; mi generación creció en un rollo muy binario entre la comunidad LGBTQ+, antes eras un hombre gay o mujer lesbiana o travesti y luego vino el transgénero, pero siempre hacia lo binario”.

Recientemente participó en una marcha encabezada por personas No-binaries quienes marcharon del Ángel de la Independencia hasta el Jardín Botánico de la Ciudad de México.

“La marcha fue organizada por el colectivo Flux.mexico, estuvo maravillosa. Pudimos tomar las calles y salir a gritar que lo binario no es imaginario, que sí existimos.

“Fuimos más de 300 personas, una iniciativa hermosa, fue la primera marcha no-binarie en México. Nuestro país está muy fuerte en este tema, la gente tiene ganas de alzar su voz y exigir sus derechos.

“A través de estas acciones pedimos que seamos personas que a nivel gubernamental se nos reconozca y que en la identificación oficial no sólo exista el término hombre o mujer.

“Queremos que sepan que antes una mujer trans, trataba de ser lo más mujer posible y un hombre trans lo más hombre posible, según los estándares de la sociedad. Hoy en día ya no tienes que operarte o tomar hormonas para sentirte mujer, ni siquiera tienes que vestirte de mujer, te cansas de lo que te impone la sociedad, es algo muy positivo lo que pasa, cada quien tiene la libertad de expresarse como quiere y cómo se siente”.

Marvin dice que la preferencia sexual es muy independiente de la expresión de género. “Puedo ser una mujer trans pero puedo ser lesbiana, nadie puede saber en la expresión de género lo que te atrae sexualmente”.

Afirma que los términos inclusivos son muy extensos, entre los que se encuentran pansexual, no-binarie, cisgénero, bisexual y queer, entre otros.

Hay personas importantes en la ciencia que le están dando mucha importancia a este tema





El momento más difícil

En 2004 Marvin Durán y Quetzal Rangel fundaron la marca Marvin y Quetzal, cuya propuesta de moda fue reconocida en las plataformas de moda más importantes de México, sin embargo, un suceso trágico marcó de por vida la trayectoria de Marvin.

“La muerte de Quetzal fue un golpe muy fuerte para mí, me cambió la vida, me desconecté del mundo de la moda y empecé a experimentar otras formas de expresión. Siempre he sido un artista y he tenido la necesidad de expresarme de alguna forma. Continúo haciendo ropa pero no desde el mundo ‘mainstream’, las pasarelas y lo que involucraba mi carrera antes, estoy lejos de las plataformas, ahora es un pequeño nicho en cuanto a consumidores, que desarrollo entre la fotografía y los autorretratos, salgo a la calle, me visto de alguna manera para provocar y darle visibilidad a las personas como yo”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Esta labor la compagina con el activismo basado en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y con su importante filosofía hacia el cuidado del medio ambiente.

Puedes conocer más de Marvin Durán en su cuenta de Instagram: www.instagram.com/marvinyquetzal .