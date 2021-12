¿Qué pasa con la Reina Isabel que están cancelando todos sus eventos?

Desde el año pasado debido a la llegada de la pandemia, Inglaterra se vio sin su reina que en 2020 tuvo que cancelar todos los eventos a gran escala, tanto en el de Palacio de Buckingham como en el Castillo de Windsor.

Incluso la tradicional ceremonia de conmemoración de su cumpleaños en abril, tuvo que cancelarse por culpa del coronavirus, sin embargo, en el 2021 el mundo pudo darse un breve respiro gracias a las vacunas anticovid.

Lo anterior, llevó a la monarca a asistir de nuevo a varios actos públicos pero siempre bajo las recomendaciones y estrictas medidas sanitarias, entonces ¿qué fue lo que sucedió ahora con la reina?

¿Qué pasa con la reina Isabel?

En primer lugar, la salud de Isabel II se vio mermada tras haber retomado, en cierta medida, sus actividades, por lo que en octubre tuvo que ser hospitalizada.

El Palacio de Buckingham informó que había sido ingresada para hacerse pruebas preliminares luego de que los médicos le hubieran pedido guardar reposo, lo que la obligó a realizar videoconferencias para evitar salir.

🤝 Today The Queen received two Ambassadors in audience via video link from Windsor Castle.



🌎 There are more than 170 Ambassadors and High Commissioners based in London at any given time and each will have an Audience with The Queen shortly after taking up his or her role. pic.twitter.com/Pf9NiUFGca — The Royal Family (@RoyalFamily) October 26, 2021

Y es que a pesar de sus 95 años, de la muerte de su marido Felipe en abril pasado y del coronavirus, la monarca británica siguió asistiendo incansablemente a actos públicos hasta su receso por recomendación de los doctores.

Fue a partir de este momento, que sus apariciones empezaron a disminuir considerablemente y aunque la pandemia parecía dar un poco de tregua al planeta, llegó una nueva cepa que de nuevo puso en alerta al mundo: la variante Ómicron.

Dicha variante se empezó a propagar por varios países, cerrando fronteras y aumentando de nuevo los contagios hasta el punto de que la realeza decidió cancelar varios eventos importantes.

¿Cuáles han sido los eventos cancelados por lsabel II?

La reina canceló su asistencia a la conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas COP26, en Glasgow, Escocia, donde la familia real británica estuvo representada por el príncipe Carlos.

On day three of #COP26, The Prince of Wales attended a number of events at @KelvingroveArt that showcased innovations in sustainability: https://t.co/RYryNso65Q pic.twitter.com/6FFbxuK5fj — The Royal Family (@RoyalFamily) November 3, 2021

Por otro lado, Isabel II debía acudir a una ceremonia en honor a las víctimas de las guerras, pero su participación fue cancelada en el último momento.

Asimismo, la soberana tuvo que ausentarse durante un acto oficial, donde el piloto de carreras Lewis Hamilton sería nombrado caballero pero en su lugar asistió el príncipe Carlos.

🏎️ Arise Sir @LewisHamilton!



The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp — The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021

Finalmente, la monarca decidió cancelar la gran comida que tradicionalmente organiza antes de Navidad, donde tenía previsto reunir a unas 50 personas para almorzar en el castillo de Windsor, su actual residencia.

Después debía viajar a Sandringham, al este de Inglaterra, para pasar las fiestas decembrinas con su familia más cercana.

Cabe destacar que el diario The Sun había afirmado que Isabel II esperaba poder mantener este encuentro, pues había sido cancelado el año pasado por la pandemia y habría sido el primero desde el fallecimiento de Felipe.

Reino Unido, con niveles récord de Covid

Con la llegada de la variante Ómicron, los contagios de Covid se multiplicaron, mientras las hospitalizaciones aumentaron e incluso ya registraron su primera muerte en Londres, donde el gobierno impuso de nuevo sus restricciones.

Debido a ello, muchas fiestas de navidad de empresas e instituciones fueron canceladas y los empleados regresaron a hacer home office.

Por su parte, el gobierno ha pedido a los británicos limitar sus interacciones para reducir las posibilidades de contagiarse o transmitir el coronaviru, confiando en su campaña de vacunación sea la medida que ayude a frenar la variante Ómicron.