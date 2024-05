[Exclusiva] Amazonica: La DJ que hace bailar a los famosos

Victoria Harrison es una DJ británica más conocida por su alias de “Amazonica” y por su presencia cada vez más frecuente en las fiestas de diversas entregas de premios, desde el Festival de Cine de Venecia hasta los Oscar, pasando por Cannes, los BAFTA o los Globos de Oro, con lo que se ha convertido en una de las figuras más solicitadas de esa industria, teniendo de paso el reconocimiento de celebridades como Timothee Chalamet y Tom Cruise.

Aunque también ha abierto conciertos de bandas populares, como Marilyn Manson y Bring Me The Horizon, como recuerda en entrevista con El Sol de México:

Te puede interesar: [Entrevista] Say Lou Lou: Cuando todo queda en familia

“Ha sido increíble tocar para el público estadounidense y de toda Europa, porque fue algo que cambió mi visión del mundo. El solo hecho de visitar países en los que nunca has estado te cambia como persona, además de que conoces a mucha gente y refuerzas ese hilo que nos une a todos, que es la música, lo cual es hermoso”.

Cultura [Entrevista] The Jacksons, la primera boy band de la historia

El mundo de la moda tampoco ha permanecido indiferente a su propuesta, ya que ha trabajado con marcas de lujo como Chanel, Cartier o Vanity Fair, acerca de lo cual reflexiona:

“Bueno, cuando toco en esos eventos como DJ es algo muy importante, pero no se trata sobre mí, sino sobre la audiencia y sobre la historia de la música, concretamente sobre el legado musical que tiene cada lugar, que es algo que tengo muy en cuenta cuando llego a tocar a un sitio. Por ejemplo, si toco en el Reino Unido toco algo de The Rolling Stones, The Beatles o The Clash, y supongo que las marcas ven eso… Y hago lo mismo en cada parte a la que voy, no sólo los éxitos del momento de Dua Lipa o Taylor Swift. Mi trabajo es más bien tratar de entrar en la mente de esas personas, como lo hace un psíquico, pero a través de la música.





Sobre las fiestas de las entregas de premios en las que has tocado, ¿hay algún momento que haya sido muy especial para ti?

Sí, bastantes. Siempre ha sido algo increíble, porque ves a muchas personas que admiras o que nunca pensaste que conocerías y que de hecho también les gusta bailar y enloquecer con la música, lo cual me hace muy feliz. Una vez se acercó Tom Cruise para darme la mano y felicitarme por mi set, lo cual fue increíble, imagínate, es como tener un gran día en la oficina.

Cuenta que también fue invitada por Timothee Chalamet a la presentación de la cinta Wonka, lo cual fue una gran experiencia para ella.





Una vez se acercó Tom Cruise a darme la mano y felicitarme por mi set, lo cual fue increíble. ¡Imagínate, es como tener un gran día en la oficina!





¿Te consideras una DJ de la vieja escuela que toca con tornamesas o prefieres hacerlo como se estila hoy, con archivos digitales?

¡Con ambos! Me encanta pinchar en vinilo, de hecho algunos sets que hago en Londres son sólo con vinilos, los cuales compro en todo el mundo y me los traigo para acá, pero también me encanta ir de gira y tener dos USB, conectarlos y luego tocar con unos CDJ-2000, lo cual también es genial. Sé que algunas personas sólo tocan de una forma, pero creo que es genial hacer ambas cosas, porque aprendes cosas diferentes y se retroalimentan entre sí. Por ejemplo, ahorita tengo aquí conmigo este disco de T.Rex, que me encantan y que nunca había encontrado en iTunes, así que ambas opciones son geniales.





¿Hay alguna canción que nunca puede faltar en uno de tus DJ sets?

Oh, sí… Yo creo que “Killing In The Name”, de Rage Against the Machine, porque la he puesto frente a audiencias de todo el mundo y suena genial, con muchísima energía, lo cual me hace sentir que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida, es algo muy especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ⚡️ 𝐀𝖒𝖆𝖟𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆⚡️ (@djamazonica)

También hace su propia música

Sobre su más reciente sencillo, titulado “New Start”, destaca que es una pieza en la que quiso fusionar el rock gótico con trap.

“Siempre me ha gustado fusionar distintos estilos, pero soy gótica de corazón. Tengo esa herencia inglesa del punk muy inspirada en gente como Siouxsie and the Banshees y el primer álbum que grabé fue con un sello que lanzó a gente como Killing Joke, así que siento que es algo que está en mí, pero lo mismo amo a Nine Inch Nails, que el hip-hop y otros géneros.

Tu más reciente sencillo se hizo en el estudio de Alan Moulder y Flood, y su videoclip fue un homenaje a Anton Corbijin... Debes ser una gran admiradora de Depeche Mode.

Sí, totalmente, ¡al ciento por ciento!





“New Start” habla de dejar atrás una etapa oscura para comenzar una era más sana y creativa... ¿Realmente tocaste fondo antes de escribirla?

Sí, ahora estoy sobrio, completamente libre de drogas y de alcohol, desde hace 13 años. Ha sido un largo viaje y a veces puede ser difícil, pero todo surgió a partir de un momento en que realmente sentí un gran vacío por dentro, así que me detuve y me puse a pensar y a preguntarme: ¿Para qué hago música? ¿Esta soy yo realmente? ¿Cómo puedo mostrar lo que hay en mi alma? Y esa canción fue como si estuviera conjurando sobre cómo quería que fuera mi vida, fue algo mágico sentir cómo podía manifestarme desde lo más profundo de mi alma, así que es realmente hermoso que ya haya salido a la luz, porque para mí es una historia de persistencia.





¿Cuál consideras que es tu mayor logro hasta el momento?

Creo que recuperar mis dos primeros álbumes y tener todos los derechos de las canciones, así que ya soy dueña de cada canción que he escrito y luego comencé mi propio sello discográfico, para publicarlas yo misma, porque sé lo difícil que es la industria y cómo tratan a muchos artistas.





Todas las canciones de su disco Songs From The Edge fueron escritas por ella misma





Regresando a los lugares donde has tocado, ¿ya lo hiciste en México?

No, no he ido y me muero por ir a tocar. Cuando era niña estuve mucho ahí, porque mi padre trabajaba para una empresa mexicana, pero hace ya mucho que no voy y realmente lo deseo, ojalá que durante el otoño pueda hacerlo, porque además me tomo muy en serio el mercado que hay y el amor que ustedes tienen por la música oscura. Sé que tienen un gran gusto, si no no hubieran metido 150 mil personas en la Ciudad de México para ver a Interpol… Hay muchas bandas que me encantan, como Depeche Mode y Bauhaus, que sé que ustedes también aman.

¿Qué música tocarías en un dj set en este país?

Yo creo que haría un gran set, con todo tipo de rock and roll y algo de electrónica, además de algo de mi propio material y algo de hip-hop muy fresco… Y por supuesto algo de metal, quizá Rage Against the Machine, que no puede faltar, para hacer mucho slam.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

¿Hay algo que quieras decirle al público mexicano?

Sí, que no puedo esperar a ir y divertirme con ustedes. He visto en Youtube muchos videos y sé cómo se entusiasman con la música, lo cual me hace pensar que quizá tengo algo de mexicana… ¡Espero verlos muy pronto!