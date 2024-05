[Entrevista] Say Lou Lou: Cuando todo queda en familia

Para las gemelas Miranda y Elektra June Kilbey-Jansson, no existe una separación importante entre la música, la moda y la actuación, disciplinas en las que han incursionado desde hace varios años entre Suecia y Australia, países donde crecieron.

Ambas formaron hace 12 años la banda de rock Say Lou Lou, un proyecto que ha sido destacado en la prensa internacional por su estilo nostálgico y etéreo que las ha llevado a publicar tres álbumes, el último de ellos titulado Dust, Pt. 1.

Para conocer más sobre este proyecto que cada vez derriba más fronteras, nos enlazamos vía Zoom con ambas artistas, que dicen, aún no pueden creer que ya lleven más de una década haciendo canciones.

“A veces sentimos que el tiempo ha pasado muy rápido, pero luego también creemos que ya hace mucho que empezamos; lo que es cierto es que hemos crecido mucho y que nos hemos desarrollado en una industria que ha cambiado mucho en la última década, de alguna manera tenemos la sensación de que empezamos en un lugar muy diferente al sitio en el que estamos ahora”.

Sobre la etiqueta de “pop amable, sobrio y etéreo”, que muchos les han colgado, dicen estar parcialmente de acuerdo.

“Es que hay una esencia en lo que hacemos, algo que siempre termina haciéndonos sentir bastante nostálgicas, justo ayer reflexionábamos sobre eso y decíamos que de alguna manera es como si ambas viviéramos entre la época del romanticismo y el comienzo del modernismo, porque siempre hay esa búsqueda y ese anhelo digamos romántico, pero también hay una dura realidad que empuja contra eso y quizá ahí es donde nos encontramos.





Por otro lado, debido a su impecable sentido del estilo, han colaborado frecuentemente en la industria de la moda, trabajando con marcas como Gucci, Chanel y Calvin Klein, algo que quizá no muchos relacionarían con el tipo de música que ellas hacen.

“Al principio de nuestra carrera nos resultaba bastante difícil compaginar eso, porque sentíamos que nos encasillaban o que nos juzgaban como unas modelos que no sabían lo que estaban haciendo. De alguna manera sentíamos que quizá eso desacreditaba un poco a nuestra música, pero era porque estábamos muy inseguras. Ahora, cuando hacemos moda, sólo pensamos que es algo muy divertido, aparte de genial, porque, siendo honestas, muchos artistas y músicos pueden obtener ingresos adicionales colaborando con la moda, el arte, el cine o lo que sea. Ahora hay una fluidez completa entre todas las industrias y por otro lado, ahora que somos mayores nos sentimos más confiadas de hacer varias cosas, porque puedes ser muchas cosas al mismo tiempo. Puedes sentarte en la primera fila de un desfile de modas y hacer un buen álbum y ambas cosas pueden coexistir.





Sobre su más reciente álbum, Dust, Pt. 1, han mencionado que se trata de una obra que narra los pasos de una ruptura, sobre todo porque, confiesa Elektra, a ella no le ha ido muy bien en el amor.

“El amor es difícil para todos. No conozco a nadie que alguna vez no se haya sentido aplastado por el amor, porque eso también es parte de la vida, además de que todo buen libro, película o canción que se haya hecho trata precisamente de eso”.

Su herencia musical

Aunque hay una especie de tercer miembro de la banda llamado Eli Hirsch, quien las ha ayudado con la producción y la escritura de algunas canciones, Miranda y Elektra June aseguran que en realidad son ellas dos las encargadas de todo el proceso creativo y de grabación de su música.

¿Pero de dónde les viene toda esa seguridad y autosuficiencia? Es imposible pasar por alto que ambas son hijas de Steve Kilbey, el líder y vocalista de la banda ochentera The Church.

“Si lo vemos en retrospectiva, hasta ahora que somos adultas nos gusta su banda. Por supuesto que apreciamos su contribución a la música y que sabemos lo influyente que ha sido. Es una pregunta que nos hacen mucho, sobre todo hombres de cierta edad, digamos de 40 años en adelante (risas) y unas cuantas mujeres… Obviamente amamos a nuestro padre, aunque quizá cuando éramos niñas no veíamos todo eso, porque además tienes otra perspectiva cuando se trata de un familiar; teníamos a un padre que era estrella de rock y había veces que lo veíamos como una vez al año, porque estaba de gira, siempre trabajando, así que sabíamos que estaba haciendo algo importante.

"De todos modos tuvimos una relación muy especial -continúan- y todo lo que hacíamos juntos tenía que ver con la música: hablar sobre música, escuchar música; desde que éramos muy pequeñas nos preguntaba cosas como quiénes eran los miembros de The Beatles, qué álbumes sacaron los Rolling Stones, quién escribió tal o cual canción, así que bueno, de alguna manera fuimos como sus conejillos de indias y aunque alguna vez pensamos que no queríamos dedicarnos a la música, sino hacer algo más normal, pues es difícil ser normal con alguien así”.

Pero por si esto fuera poco, su madre es Karin Jansson, quien tocó en una de las bandas new wave más influyentes de Suecia, llamada Pink Champagne.

“Esa banda fue parte de la primera gran ola de punk en Estocolmo y de hecho fueron muy influyentes y progresistas en ese momento, pero en realidad ha tenido varios proyectos muy interesantes. De hecho, ella escribió la canción “Under The Milky Way” junto con nuestro padre. Es una compositora increíble, además de que escribe poesía y novelas, es una mujer realmente genial”.





Tratando de averiguar más en cómo influye lo familiar en su obra, les preguntamos si el hecho de que sean gemelas se traduce en una relación especial a la hora de hacer música.

“Eso es difícil saberlo, porque nunca hemos estado en una banda con alguien más, pero definitivamente nuestra cercanía nos hace tener algo especial, como por ejemplo, el hecho de que somos muy intuitivas una con la otra. Intelectual y físicamente nos movemos como un solo ser, así que quizá eso crea algo mágico y especial, aunque al mismo tiempo lo vuelve todo demasiado familiar y a veces peleamos, nos corregimos y nos molestamos, así que quizá eso tiene aspectos positivos y negativos, pero bueno, parece que no tenemos una alternativa… Bueno, sí la tenemos, pero esa es la realidad de cómo funcionamos juntas”.

Y hablando de alternativas, Elektra es la que tiene un camino más promisorio en la actuación, ya que obtuvo un papel protagónico junto a Charlie Hunnam en la serie de Apple TV+, Shantaram. Ante el cuestionamiento de qué pasaría si tuviera que llegar a elegir entre la actuación y la música, responde:

“Es una buena pregunta, y de hecho ya me pasó que en algún momento no podía hacer música porque trabajaba mucho, pero el año pasado tuvimos la huelga de actores en Hollywood y ese fue el momento en el que me enfoqué en este disco. Ya veremos qué pasa, yo espero seguir haciendo ambas cosas”.

“O si ella tiene que estar por allá, pues yo iré hasta donde esté con un estudio portátil… A lo mejor puedo ser su doble en donde esté trabajando”, remata Miranda.

Y así concluimos la charla con este dueto, que se dice ansioso por llegar a tocar algún día en México:

“Queremos que nos contraten para un montón de shows allá, así que por favor envíen un mensaje a sus promotores locales, para que puedan hacerlo posible”.