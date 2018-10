Obras de Banksy se quedan con vida en subastas de París

Varias obras de Banksy fueron hoy subastadas por Artcurial en París, en una venta que atrajo las miradas tras la autodestrucción de uno de sus modelos el mes pasado en Londres, pero los precios fueron finalmente modestos y tampoco hubo actos reivindicativos.



Las obras del misterioso artista urbano se subastaban como parte de una colección privada de 130 reproducciones de arte pop y callejero de los siglos XX y XXI, que incluían también a JR, Kaws o Shepard, anteriormente expuesta en ciudades como Málaga o Berlín con el nombre "Search and Stop, Collecting from Banksy to Mark Ryden".

Foto: EFE

La atención mediática estaba puesta en Banksy después de que su lienzo "Girl With Balloon" se autodestruyera tras ser subastado por mil 180 millones de euros en la casa londinense Sotheby's, una forma de denunciar la mercantilización del arte que acabó doblando el precio de la imagen.





En París, la serigrafía "Stop and Search", una denuncia de la vigilancia policial, se vendió por el doble de lo estimado, 65 mil euros, y "Soup Can (Yellow/Emerald/Brown)", por 46 mil 800 euros, tras un precio inicial estimado entre 15 mil y 20 mil euros.

Foto: EFE

"Queen vic", una burla a la reina Victoria, se vendió 11 mil 700 euros, por encima de los 3 mil 500 o 4 mil euros de base, mientras que "Love rat", fue adquirida por solo mil 700 euros.

Foto: EFE

La casa destacó irónicamente que ninguna de las obras "sufrió daños" después de ser subastada.



Artcurial celebró en cambio un nuevo récord económico en la obra del artista callejero francés Zevs con su versión de "La gran odalisca" de Ingres cubierta por el logo de la "maison" de moda Louis Vuitton, que fue vendida por 65 mil euros, el doble de la estimación inicial.

Foto: EFE

Los famosos figurines de Kaws tuvieron una amplia presencia en la colección subastada, y algunas de sus conocidos "juguetes" de arte multiplicaron el precio esperado, como "Running Chum", por 42 mil 900 euros y "Untitled (Miffy eating)", que alcanzó los 123 mil 500 euros.