David Lynch, Wes Studi y Lina Wertmüller recibirán Oscar honorífico

Los Ángeles.- Los cineastas David Lynch y Lina Wertmüller y el actor Wes Studi recibirán el Oscar honorífico como homenaje a su exitosa carrera, anunció este lunes la Academia de Hollywood en un comunicado en el que también detalló que la actriz Geena Davis obtendrá el premio humanitario Jean Hersholt.



"Estos Premios de los Gobernadores que cada año entrega la Academia reconocen a individuos que se han entregado a una vida de realización artística y han aportado espectaculares contribuciones a nuestra industria y más allá", indicó el presidente de esta institución cinematográfica, John Bailey.



Considerado como uno de los directores más singulares e imaginativos del cine estadounidense, David Lynch ha dado forma a una filmografía marcada por el surrealismo y el mundo onírico gracias a películas como "The Elephant Man" (1980), "Blue Velvet" (1986) y "Mulholland Drive" (2001) o la serie de culto "Twin Peaks".



Lynch fue nominado en cuatro ocasiones al Oscar, pero nunca se llevó la estatuilla.

Por su parte, la italiana Lina Wertmüller fue la primera realizadora en ser nominada al Oscar a la mejor dirección gracias a su película "Pasqualino Settebellezze" (1975), por la que también fue candidata al mejor guion original.

Cine ¿Annihilation será la nueva trama cinematográfica que prepara Marvel?



Su carrera incluye otros títulos como "I basilischi" (1963), "Mimì metallurgico ferito nell'onore" (1972), "Film d'amore e d'anarchia" (1973) y "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto" (1974).



De ascendencia cherokee, el actor estadounidense Wes Studi ha desarrollado una larga carrera con papeles destacados en filmes como "Dances with Wolves" (1990) o "The Last of the Mohicans" (1992).



Lynch, Wertmüller y Studi obtendrán el Oscar honorífico, que según la descripción de la Academia reconoce las "extraordinarias contribuciones" al cine o el "excelente servicio" a esta institución por parte de un profesional durante toda su vida.



Asimismo, la actriz Geena Davis recibirá el premio Jean Hersholt, una distinción especial de la Academia destinada a reconocer "los esfuerzos humanitarios" de las personalidades del cine.

Ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por "The Accidental Tourist" (1988) y nominada a la mejor interpretación femenina por "Thelma & Louise" (1991), la estadounidense también ha destacado fuera de la pantalla por su trabajo a favor de la igualdad entre hombres y mujeres por medio del Geena Davis Institute on Gender in Media y de su colaboración junto a las Naciones Unidas.

Gossip Charlie Manx, el vampiro que se alimenta de la ilusión de niños



El premio Jean Hersholt no se entregaba desde 2015, cuando la Academia reconoció a la actriz Debbie Reynolds.



Los Oscar honoríficos y el galardón humanitario Jean Hersholt se entregarán en los Premios de los Gobernadores, un evento más discreto, sin transmisión en directo y con muchos menos invitados que la ceremonia de los Óscar, y cuya undécima edición se celebrará el 27 de octubre en la sala Ray Dolby Ballroom del Hollywood & Highland Center de Los Ángeles.