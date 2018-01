James Franco y Steven Spielberg, los grandes ausentes de los Oscar

Los Ángeles, EU.- Con mayor presencia de mujeres y de personas de diferentes razas, aunque continúa predominando de manera clara el hombre blanco, los Oscar anunciaron hoy su lista de nominados para la 90 edición en la que destacó la ausencia del actor y director James Franco.

En el centro de la polémica recientemente después de que varias mujeres le acusaran de acoso sexual, Franco no logró ninguna nominación por su película "The Disaster Artist", después de que ganara el Globo de Oro al mejor actor de una comedia por este largometraje.

No obstante, "The Disaster Artist" sí consiguió una candidatura, al mejor guión adaptado, para Scott Neustadter y Michael H. Weber.

Las acusaciones contra Franco se conocieron en Twitter durante los Globos de Oro, que se celebraron el 7 de enero, mientras que el reportaje de Los Ángeles Times que contrastó esas afirmaciones se publicó el 11 de enero, por lo que no está claro cómo afectó el escándalo sexual a Franco en los Oscar, ya que las votaciones para las nominaciones se cerraron solo un día después, el 12 de enero.

Otro de los que no tuvo un buen día, en unas candidaturas sin grandes sorpresas, fue Steven Spielberg, cuya película sobre el periodismo "The Post" solo se llevó dos nominaciones, a la mejor película y a la mejor actriz protagonista para Meryl Streep.

Con esta candidatura, Streep extiende a 21 su récord absoluto como el actor o actriz con más nominaciones de la historia.

Streep como mejor actriz por "The Post" y Daniel Day-Lewis como mejor actor protagonista por "Phantom Thread" podrían igualar a Katharine Hepburn, que hasta ahora tiene el récord de Oscar con cuatro estatuillas.

Puede interesarte: "La forma del agua" de Guillermo del Toro arrasa con 13 nominaciones a los Oscar

Tampoco salió con una sonrisa el famoso guionista y ahora director Aaron Sorkin, que se tuvo que contentar con una única nominación al mejor guión adaptado por Molly's Game, mientras que "Wonder Woman", una de las películas más comentadas de 2017, se fue completamente de vacío.

Con el debate sobre la igualdad y el respeto a las mujeres en Hollywood como telón de fondo, Greta Gerwig se anotó con "Lady Bird" la quinta nominación para una directora en los Oscar, tras las que lograron Lina Wertmüller ("Seven Beauties", 1975), Jane Campion ("The Piano", 1993), Sofia Coppola ("Lost in Translation", 2003) y Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker", 2008), la única que ha logrado la estatuilla.

Además, Rachel Morrison se convirtió en la primera mujer en la historia en ser nominada a mejor directora de fotografía por su labor en "Mudbound".

Y Angelina Jolie tendrá la satisfacción de ver cómo "The Breadwinner", en la que fue una de las productoras, luchará por el galardón al mejor filme de animación

Por otro lado, el director afroamericano Jordan Peele, el máximo responsable de "Get Out", es la tercera persona en la historia de los Oscar en conseguir candidaturas para mejor película, mejor director y mejor guion por su primera cinta.

El artista negro Daniel Kaluuya, protagonista de "Get Out", se coló entre los nominados al Oscar a mejor actor junto a Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq."), mientras que la también afroamericana Mary J. Blige hizo doblete ya que será aspirante a mejor actriz de reparto por "Mudbound" y a mejor canción original por "Mighty River" de la misma cinta.

Las categorías de interpretación serán un territorio propicio para batir marcas puesto que Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name") podría ser el ganador más joven como actor protagonista con 22 años, con lo que superaría a Adrien Brody que obtuvo el Oscar por "The Pianist" (2002) con 29.

Lee también: El Día de Muertos también suena en el Oscar: "Coco" se lleva dos nominaciones

Y Christopher Plummer, uno de los protagonistas de 2017 por sustituir a última hora a Kevin Spacey en "All the Money in the World", podría ganar el Oscar al mejor actor secundario con 88 años, con lo que superaría el récord que él mismo estableció con 82 cuando levantó la estatuilla por "Beginners" (2011).

Aunque si alguien sabe de marcas históricas es el compositor John Williams, que hoy logró su nominación número 51, esta vez por la banda sonora de "Star Wars: The Last Jedi", lo que le sitúa como la persona con más candidaturas de la historia de los Oscar sólo por detrás de Walt Disney, que todavía ostenta el récord con 59.

La gala de los Oscar se celebrará el próximo 4 de marzo en Los Ángeles.

/amg