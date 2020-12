¡Terror híbrido! Mórbido Film Fest regresa este mes en formato virtual

Entre la Navidad y los Gremnlins se desarrollará la edición 2020 del Mórbido Fest. El encuentro de cine fantástico y de horror comienza hoy sus actividades de manera híbrida, con funciones presenciales y a vía streaming, y teniendo como invitados especiales al director español Álex de la Iglesia y a Joe Dante, realizador de la saga de Gremlins.

El primero presentará a través de un video pregrabado la cinta El día de la bestia, que este año cumple 25 años y que será la función inaugural de esta edición.

“Estamos aprovechando que el festival se realiza en diciembre para tener la Navidad como tema. Y esta película transcurre toda la noche del 24 de diciembre. Es una película que marca un antes y un después en el cine en español y de horror, por eso la celebramos así”, cuenta Pablo Guisa, director del Mórbido Fest.

Otra cinta que celebrará su aniversario será Gremlins 2: The new batch, por lo que su director ofrecerá un mensaje para conmemorar los 30 años del lanzamiento de la película.

“Esta es una saga que marcó generaciones y se ha convertido en parte de la cultura pop: en cualquier lado del mundo los reconocen y si alguien dice que no tienes que mojarlos o alimentarlos remite de inmediato a estos personajes. El hecho de que se cumplan tres décadas de su estreno nos parece sumamente relevante en el mundo del cine de género. Además de ser una cinta vigente porque hay rumores de que se vienen nuevas películas”.

Mórbido Fest contará este año con dos sedes presenciales: El Autocinema Coyote será el espacio donde se presenten las cintas con temática navideña, además de La noche de la bestia y Gremlins 2 se encuentran The Nightmare before christmas, dirigida por Henry Selick y Black Christmas, de Bob Clark.

El Cinépolis Diana será la segunda sede presencial. Contará con un aforo máximo de 40 personas por función, ahí se proyectará la selección oficial 2020.

Este año la competencia incluye los estrenos mexicanos de Expira, cinta de Leopoldo Laborde; Juega conmigo, del realizador Adrián García Bogliano y Animales humanos, de Lex Ortega. Además de las cintas Sin origen, de Rigoberto Castañeda, Sanctorum, de Joshua Gil y The trouble with Being Born, de Sandra Wollner que también compiten.

En la plataforma de Cinépolis Klic se exhibirá la selección global, que incluyen el documental El secreto del Doctor Grinberg, de España; Relic, proveniente de Australia; Historia de lo oculto, cinta de origen argentino Cementerio de las almas perdidas, de Brasil y las producciones estadounidenses I blame society y Frank & Zed. Las funciones cuentan con un límite de reproducciones.

Para Pablo Guisa, la pandemia del coronavirus trajo cosas positivas y negativas para la organización de la edición 2020 del festival. Por un lado, fue más sencilla la planeación en términos de organización. “No teníamos inauguración, clausura, homenajes, fiestas, cocteles, visitas turísticas ni invitados internacionales, que implica coordinación de vuelos, transporte y hospedaje. Se volvió más sencillo también en términos de negociar películas, pues se realizó de manera digital, recibiendo paquetes y correos”.

Sin embargo, el festival enfrentó el reto de ver reducido su presupuesto y trabajar únicamente con el 30 por ciento de los seis millones de pesos con los que habitualmente cuentan.

“A su vez ha sido uno de los años más complicados porque no hay disposición de los patrocinadores por involucrarse en un evento presencial y cultural. Además el público aún está reticente a asistir a las salas, pues en la ciudad el semáforo casi está otra vez en rojo”.

Guisa comentó que la programación en línea correrá como se tiene programado, pero si los cines llegan a cerrar en la capital del país las funciones tendrían que ser suspendidas y el dinero reembolsado.

Mórbido Fest realizó una primera etapa de su edición 2020 el 31 de octubre, a lo largo de una semana se presentaron 83 cortometrajes por la señal de televisión de Mórbido TV. La segunda etapa, con largometrajes en competencia, inicia hoy con funciones en Cinépolis Diana, Autocinema Coyote y en la plataforma streaming de Cinépolis Klic.

