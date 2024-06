[Exclusiva] John Cale: Su única constante es el cambio

@djconchaytoro

John Cale es un personaje que ha vivido y visto de todo. Luego de cofundar The Velvet Underground, una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos, junto a Lou Reed y con el apoyo de Andy Warhol, el músico galés abandonó el conjunto tres años después para iniciar una carrera en solitario en la que iría más allá en su constante búsqueda de nuevos territorios sonoros.

Y es que prácticamente la única constante a lo largo de sus seis décadas de carrera ha sido el cambio, como él mismo cuenta en exclusiva con El Sol de México:

“Absolutamente. He trabajado muy duro, pero siempre cambiando de ideas y cambiando de dirección, esa es la única forma de no cansarte ni aburrirte en esto… Eso sí, puedes cometer errores, muchos errores, pero si sabes tomarlos y llevarlos a otro lado, todo estará bien”.

Esa es la fórmula que lo ha llevado a pisar con increíbles resultados estilos como el art rock, el pop e incluso el avant-garde y la experimentación, dejando para la posteridad obras que ya son clásicas como Vintage Violence, Paris y Music for a New Society, sin olvidar sus importantes contribuciones a bandas sonoras como Antarctica, I Shot Andy Warhol y Basquiat.

He trabajado muy duro, pero siempre cambiando de dirección, esa es la única forma de no aburrirte

En primera instancia, Cale parece un personaje parco y de pocas palabras, un hombre con apariencia “de pocos amigos”, como decimos en México, por lo que era un reto reunirnos con él para hablar de Poptical Illusion, su sexto álbum de estudio en lo que va del siglo 20 y que al parecer forma parte de una nueva racha de creatividad, producto del encierro forzoso durante la pandemia.

Cultura Lou Reed, el poeta subterráneo del rock

“Lo que pasó fue que con eso del Covid, como se detuvo todo durante casi un año, pues no salimos mucho y de pronto me vi encerrado, haciendo muchas canciones, hasta que de pronto vi que ya tenía unas 80… Y bueno, ¿cómo llegas a hacer 80 canciones? Pues empiezas haciendo fragmentos de melodías, luego te vas y haces alguna letra, después regresas a las melodías y vas intentando hacer que todo funcione. Y en esas estamos, metidos en un proceso que para mí aún no se ha detenido, pero estoy muy contento con los resultados”.

Cale ha dicho que algo cambió dentro de su mente durante la pandemia, al darse cuenta de que, cerca de sus 80 años de edad, estaba viviendo y trabajando en algo que muchos de sus contemporáneos del pasado no estaban haciendo. Y quería documentarlo.

Entre brillantina y rosa pastel

Del nuevo trabajo del artista también destacan algunas canciones llenas de brillo y energía, como es el caso de "Davies and Wales", "Shark Shark" y "All to the good", algo que no fue casualidad.

“De hecho eso fue algo completamente deliberado, realmente estaba tratando de conseguir algunas piezas que tuvieran ese tipo de energía”, confiesa.

En particular destaca el videoclip de "Shark Shark", que nos muestra a un John Cale dentro de lo que parece ser un salón rodeado de bailarinas con las que juguetea entre brillantina y pinturas de color pastel. Y ahí sí que se le ve contento.

“El sentido del humor es algo muy importante para mí, por supuesto… Quiero decir, es algo que te ayuda a enfrentar el día a día”.

Sobre el título del disco, asegura que sólo se trata de una broma local entre amigos.

“Lo de POPtical Illusion vino de una broma que teníamos con algunos amigos, era una especie de sentimiento bipolar sobre algunos momentos que son serios y otros que no lo son tanto, pero que justamente te ayudan a pasar el día… Como decía antes”.

Portada de Poptical Illusion / Foto: Double Six / Domino

El futuro, según John Cale

En este álbum no hay artistas invitados, como en su antecesor Mercy (2023). En lugar de ello, explora por su cuenta en laberintos de sintetizadores y samples, órganos y pianos, con letras que, como dice su sello discográfico, “parecen ser una especie de remolino de esperanza, una sabia insistencia en que el cambio es aún posible”.

Acerca del futuro, confiesa que hay muchas cosas que le preocupan, aunque eso es algo que está cambiando constantemente.

“Hay muchas cosas. De hecho ahora mismo en México van a cambiar de presidente, ¿no? Yo creo que será interesante ver cómo ocurren los cambios y que es muy importante que los jóvenes realmente tengan una visión de futuro diferente a la de todos los demás”, reflexiona.

A lo largo de sus seis décadas de carrera ha incursionado en el art rock, el pop e incluso el avant-garde y la experimentación

Hablando de cambios, le preguntamos por el furor actual acerca de la Inteligencia Artificial, a propósito del disco del mismo nombre que él grabó en el ya lejano 1985.

“El título de ese disco me lo sugirió Jonathan Demme, porque de alguna manera estuvimos hablando sobre eso y creo que tuvo cierto impacto en mí. Sobre la IA como se ha presentado ahora, bueno, creo que es algo que tenía que suceder, siempre es muy importante crecer y desarrollarnos”.

Regresa a México

El músico ha visitado nuestro país al menos en dos ocasiones, la primera en 1998, cuando se presentó en el extinto Hard Rock Café de la Ciudad de México, aunque no comparte mucho al respecto:

“Realmente me cuesta recordar. Y no sólo me refiero a esa ocasión, sino a cualquier cosa de los noventa o más allá... Recuerdo que lo pasé bien, pero es algo extraño que sucede con la memoria cuando sabes que tienes que regresar a algún lugar y realmente quieres ser al menos tan bueno como eras en aquel entonces... O es lo que siento al respecto.

La segunda visita ocurrió en 2007, cuando tocó en una exposición de Guillermo Santamarina en el espacio de la Colección Jumex, algo que también recuerda con agrado.

Esta vez, el músico volverá a nuestro país el próximo 7 de septiembre, en este caso al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en lo que será el único recital de esta gira que ofrezca en Latinoamérica.

“Ya estoy deseando que llegue, ya veremos. Es muy importante para mí salir a tocar, porque no puedo estar sin hacerlo… La música es sólo una de esas cosas a las que me aferro, es como una especie de sangre que te da vida y que da buenas ideas para el futuro”.

Y ya que retoma el tema del futuro, le preguntamos cómo le gustaría ser recordado después de tener una carrera artística tan longeva.

“Creo que aún me cuesta decidirme sobre cuál será el futuro, porque no hay mucha gente en la que puedas confiar sobre cómo será el futuro, ni siquiera pensando en más o menos cómo será. Creo que de alguna manera he estado forzándome a adoptar una posición de esperanza, más que de preocupación por el futuro. Siempre hay que tratar de conquistar el futuro y una vez que lo haces, seguir adelante desde allí”.

El 7 de septiembre presentará en la Ciudad de México el álbum Poptical Illusion

Antes de despedirnos, le preguntamos si le molesta que la gente le pregunte tanto por lo que hizo hace más de medio siglo con The Velvet Underground.

“Bueno, depende cómo venga la pregunta, porque por ejemplo, si alguien te pregunta todos los días qué tipo de coche te gusta conducir, pues… Más bien diría que la variedad es el sabor de la vida. ¿Me entiendes?”

Así que vamos directo al grano y le pedimos que nos diga qué significa para él haber sido parte de una banda que influyó a tantas generaciones de fans y músicos en todo el mundo.

“Bueno, creo que trabajamos muy duro para hacer lo que hicimos. Y también creo que luego nos quedamos sin energía. Pero hicimos todo lo que pudimos y lo intentamos muy duro… Y bueno, yo todavía sigo así, la música aún es un organismo vivo para mí”, concluye.