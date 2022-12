Spoon: Del sofá a la luna

Este año la banda estadounidense Spoon lanzó dos discos, o mejor dicho, dos versiones del mismo disco, la primera -el disco Lucifer on the Sofa, a mediados de 2022- con sus canciones originales, y la segunda -el disco Lucifer on the Moon, lanzado unos meses después- con versiones remezcladas por Adrian Sherwood, el reputado DJ inglés y leyenda del dub, quien le metió mano al trabajo del grupo y produjo versiones mucho más experimentales, llevadas a otro terreno más espacial.

Hace unas semanas, durante el regreso de la banda a la Ciudad de México, platicamos con ellos acerca de estas producciones, así como de su ya larga relación con este país, en el que han aterrizado ya en siete ocasiones, principalmente para tocar en festivales masivos.

Aunque Lucifer on the Sofa se hizo durante el confinamiento, tiene una vibra positiva. ¿Creen que fue una respuesta automática a ese momento tan complejo?

Bueno, habíamos estado saliendo de gira antes de eso y tal vez estábamos tratando de capturar ese sentimiento de tocar mucho juntos, a diferencia de discos anteriores, donde estábamos de gira y luego nos metíamos al estudio después de estar tocando mucho. Estos últimos han sido discos mucho más producidos, de hecho algunas de las canciones fueron un poco más ensambladas en el estudio, así que sólo decidimos apoyarnos en la fuerza que suele tener la banda cuando tocamos en directo; no todos los discos se han hecho de esta manera, digamos que más primitiva.





¿Cómo surgió el sencillo “Wild”? Parece que tiene una vibra especial, distintas a las otras canciones del disco.

Esa canción surgió una tarde que estaba Jack Antonoff -productor y miembro de la banda Bleachers-, aunque sólo teníamos algunos acordes, sin ninguna letra, y así estuvo durante años, ya luego volví a ella e intenté ponerle algunas palabras, pero creo que no funcionó, hasta que después un día me decidí y dije: Ya, voy a hacer que esta canción funcione y la terminamos en un día, que fue cuando quedó así, como la conoces, tal como se escucha, así que al final sólo tomó un rato… Tardó mucho en llegar, pero al final creemos que quedó muy bien.





La que quizá sí refleja la nostalgia o incertidumbre del momento es la que da nombre al disco.

Bueno, sí, era una canción que se escribió precisamente en abril del 2020, así que no podría haber sido mejor momento para una canción así, en el que todos estábamos pensando: ¿Qué es lo que está pasando? Definitivamente pertenece a un momento muy singular.





Ahora que han pasado varios meses desde que salió Lucifer on the Sofa, ¿cuál es su canción favorita del disco?

A veces es “The Devil & Mister Jones”, pero a veces también es “Satellite”… Ah y a veces también puede ser “The Hardest Cut”, que por cierto en esa canción hace los coros Caroline Rose.





En algunas canciones hablan de ciertas preocupaciones humanas y sociales, aunque no de manera directa. ¿Qué les preocupa como músicos y como estadounidenses?

Bueno, lo primero es que creemos que hay que sacar el dinero de la política. Deshacerse de esa posibilidad de que todo el dinero esté ahí, es un gran problema porque hace que muchas personas puedan comprar influencias, como hemos visto que ahora está pasando. Y por otro lado tampoco estamos de acuerdo con el reciente fallo de la Corte Suprema sobre el aborto, además de que vemos que cada vez se está volviendo más difícil presionar.





Hablando de dinero, ¿ya vieron el documental de la historia de Spotify, donde se habla del modelo del streaming y de cómo este ha provocado que los músicos ya no ganen dinero por su música?

Bueno, no nos atrajo mucho, parece como un drama, pero tiene un gran punto: Al menos deja claro todo lo que está mal con Spotify.





Después de Lucifer on the Sofa lanzaron Lucifer on the Moon, con nuevas versiones del primero. ¿Cuál fue la idea original y por qué recurrieron a Adrian Sherwood?

Bueno, tenemos que decir que cuando se hicieron esos tracks en realidad no sabíamos que estábamos haciendo otro disco, simplemente pensamos que estaba bien hacer esas colaboraciones con Adrian y al final salieron tan bien que dijimos: hagamos un par de tracks más, y luego otro par, hasta que en algún momento el propio Adrian nos dijo: Ok, creo que ya terminé un disco. Pero la idea inicial no era esa, sino sólo reconstruir las canciones y hacerlo de una manera distinta, con otra aproximación más desde la computadora, pero todo se hizo así, de una manera muy sincera.





Esta es su séptima visita a México desde aquel festival Mx Beat, en que aterrizaron aquí por primera vez, ¿lo recuerdan?

Sí, fue en 2007. También tocó Peter Bjorn and John tocó esa vez, y lo recordamos perfectamente porque nuestro manager se puso muy, muy enfermo, fue en la época del disco Gimme Fiction, un poco antes de que saliera el álbum Ga Ga Ga Ga Ga, que en ese momento ya lo habíamos terminado, pero aún no salía. Pero bueno, nos encanta venir a México, ya sea para tocar por nuestra cuenta o en festivales como el Corona, en donde ya hemos tocado antes, pero es un lugar muy especial para nosotros… Cuando vas a tocar a distintas partes te das cuenta de que hay sitios que son más divertidos, otros más enérgicos y espirituales que otros, pero cuando llegas a un lugar que realmente amas, como es México, siempre quieres seguir regresando, como lo hicimos esta vez.

