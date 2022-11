Miley Cyrus dejó su huella en el Corona Capital

¡Como una reina! Miley Cyrus triunfó en tierras mexicanas en el último día del Corona Capital.

La artista de 29 años deslumbró a los asistentes que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez con un show totalmente innovador.

La originaria de Tennessee, Estados Unidos regresó a México tras ocho años de su última presentación.

“¿Quién está listo para divertirse?”, cuestionó la anfitriona, sin salir al escenario.

Con el tema “Wrecking Ball”, la artista comenzó su show; el público unió su voz en una sola para gritar su nombre.

“Este show es muy importante porque se lo que tengo que hacer cuando decidí no era

Destino era incierto y toma el control de ti pero cont trabajo y dedicación

Este show tiene que ser diferente y espero realmente que sea muy muy special y no sólo por mi cumpleaños sino porque quiero que ustedes estén en estos 30 años que estoy próxima a recibir.

Cuando tu organizas un show es por una razón y es para divertirte y en esta ocasión quiero estar con ustedes y haré este show muy especial para ustedes y para mí“, afirmó la anfitriona sobre el escenario principal Corona.

Y sí, en la antesala a su cumpleaños, la cantante ofreció uno de los mejores shows de su vida, según confirmó tiempo más adelante. Hizo un recorrido por su discografía y complació a diferentes generaciones.

Temas como “Nothing Breaks Like a Heart” y “See you again” formaron parte de su setlist inicial.

En un inicio cantó sobre un banco, su outfit era una blusa negra que lucía parte de su abdomen, un pantalón negro, guantes, lentes y un gorro en el mismo tono.

Uno de los momentos más especiales para la artista fue previo a interpretar “Angels like you” en el que indicó que, aunque en la escritura de la canción se inspiró por una persona, el rumbo cambió.

“Cuando la escribí era para alguien más, pero ahora que la canto considero que es para mí, que no coarten mi libertad. La única persona que está en mi camino soy yo, nadie puede controlar tu libertad expresen lo que son y sigan su filosofía.

“A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto o si aún me gusta hacer música, pero luego vengo a hermosos países como este y veo que tanta gente conectamos en un nivel que realmente se siente muy bonito, ese valor de la humanidad de celebrar la música como en estos festivales.

“La respuesta a la pregunta es que sí, sigo amando lo que estoy haciendo y la respuesta se manifiesta en diferentes maneras”, dijo Cyrus ante un público que lo recibió con los brazos abiertos.

“Midnight Sky”, “Plastic Hearts”, “Mother’s daughter”, “23” complementaron el show.

“¿Alguna vez alguien ha sentido ansiedad por ninguna razón?, ¿se sienten inseguros sin saber por qué? Pues yo también a veces me siento ansiosa y con miedo y siento que estoy sola, pero estando aquí, los veo y no lo estoy.

“Les quiero preguntar, ¿mi música ha estado para ustedes cuando se sienten tristes, ansiosos o con miedo ? Háganme un favor ayúdenme a cantar esta canción”, dijo antes de comenzar con “7 things”

Cyrus dedicó a su público “The climb”, aseguró que la canción nació hace quince años y su mensaje primordial es no rendirse y fortalecerse con cada obstáculo que se presenta en la vida.

La también actriz que se dio a conocer por su proyecto de Hanna Montana se acompañó de su mamá en el escenario, quien le dio en varias ocasiones abrazos.

Sin duda, los temas que más corearon fue “We can’t stop” y “Party in the USA”, este último lanzado en el EP The time of our lives de 2009 y con la que cerró su show de una hora, quitándole diez minutos de lo planeado.

En total el Corona reunió a 255 mil personas en los tres días.