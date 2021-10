Tres novelas contraculturales

Historias infantiles, musicales y existenciales dan forma a estos títulos, todos de reciente aparición, que proponen distintos universos y narrativas. Desde las viajadas reflexiones del cronista Adrián Román, hasta la nostalgia estrechamente ligada a la música de Ricardo Jacob, pasando por la exquisita idealización de la figura del perdedor, magistralmente esbozada por Patxi Irurzun, estas tres propuestas serán una delicia para quienes deseen clavarse en sus planteamientos.

1. La Piedra de las Galaxias, de Adrián Román

La Piedra de las Galaxias es uno de los lanzamientos más recientes de editorial Moho. Se trata de una novela de Adrián Román, cronista, poeta, quien también es autor de títulos como La Noche de Sandunga y Pinche Paleta Payaso.

“La literatura y la piedra se parecen porque ambas son placer y sufrimiento dosificados: un tiro al blanco que practica el azar. Como sucede en el cosmos con los cuerpos físicos las letras son atraídas por la gravedad y conviven en el caos y en el desmadre que algunos optimistas califican como armonía universal”, dice el comunicado de Moho acerca de esta obra.

Literatura Intensamente | Guillermo Fadanelli: siempre apocalíptico, jamás integrado

De acuerdo con la casa editorial fundada por Guillermo Fadanelli, se trata de un alfabeto vagabundo que nos pasea por la Ciudad de México y las vidas de algunos de sus más oscuros y luminosos personajes:

“Los piedrosos no queremos una piedra más. Queremos un aplauso por meter un gol. Queremos sólo sentir rico. Eso es lo que buscamos consumidos por tanta desesperación. Queremos que alguien nos diga que no estamos equivocados, que no estamos tan pendejos. Sentirnos vivos como un chapulín que brinca encima de la yerba. Queremos ganar una pelea que perdimos hace mucho. Queremos a nuestra madre viva y abrazándonos en silencio”, dice un fragmento de dicha historia.

2. Tratado de hortografía. Una novela sobre el rock radical vasco, de Patxi Irurzun

Esta novela, publicada por primera vez en México vía Resonancia Editorial, se muestra como un recorrido por el rock radical vasco de la década de los ochentas, en el que el protagonista es una estrella de rock venida a menos, quien lejos de la fama y la fortuna sobrevive escribiendo libros y participando en una peculiar guerrilla ortográfica.

El protagonista, quien fue cantante de un grupo llamado Los Tampones y cuya canción más popular se titulaba “Estamos contra las reglas”, sobrevive a la precariedad trabajando en una pequeña biblioteca y escribiendo novelas, así como columnas en un periódico local.

Foto: Cortesía Resonancia Editorial

El personaje, completamente moldeado como un antihéroe, sobrevive también a la pérdida de su pareja integrándose a un grupo de guerrilla ortográfica que se dedica a corregir los rótulos y carteles de su ciudad, mientras recuerda sus viejas glorias en el mundo del rock.

Patxi Irurzun, quien es autor de títulos como La tristeza de las tiendas de pelucas, Los dueños del viento y Atrapados en el paraíso, ha escrito también literatura infantil y juvenil, además de colaborador en la prensa y acreedor a varias distinciones literarias.

Tratado de hortografía, que ya ha sido impreso en varias ediciones, finalmente llega a México perfilándose como una historia llena de humor negro e irreverencia, ideal para los seguidores de bandas españolas como La Polla Records, Barricada, Eskorbuto y Kortatu.

3. Vida en Marte, de Ricardo Jacob

Presentado como “la historia de un niño que vive para la música”, este libro promete ser un viaje fantástico-musical para todas las edades.

Se trata de la primera novela corta del músico y escritor mexicano Ricardo Jacob, quien narra la aventura de Mateo, un niño de ocho años cuya vida es la música.

En este título, Jacob incursiona en el mundo de la narrativa y el cuento, llevando al lector a un mundo nostálgico pero disfrutable, un mundo que él mismo define como aquel “en el que la adultez aún suena lejana y los sueños que responden a la pregunta “¿Qué quieres ser de grande?” se hacen cada vez más presentes.

Cine Proponen una sobredosis de documentales

“Mateo deberá aprender que la felicidad es alcanzable y que los sueños son realizables, siempre y cuando no dejes de tenerlos presentes, aferrándote a ellos como lo harías al recuerdo de tu mamá o de tu canción favorita”, dice el autor.

Publicada en España por la editorial Mr. Momo, esta novela ofrece un viaje con referencias musicales directas a iconos del rock como David Bowie o The Clash y sugiere un espacio familiar para niños interesados en la música y los papás melómanos cuyo interés sea despertar el espíritu del rock en sus hijos.

LLÉVATE ESTE COMBO LITERARIO

Tenemos un paquete con estos tres libros para la primera persona que nos mande un correo electrónico mencionando tres entrevistas que haya leído en este suplemento. El correo debe ser enviado este lunes 25 de octubre de 2021, entre las 8:00 y las 18:00 horas a: alejandro.castro@elsoldemexico.com.mx

El ganador será confirmado por la misma vía y anunciado en las redes sociales de El Sol de México el martes 26. El premio se entregará en las instalaciones de este diario, en la Ciudad de México, sin excepción.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Doble Vía Inteligencia artificial vs. lenguaje sexista

Doble Vía Todos queremos vivir más, ¿pero a qué costo?