Barbie Juárez exige la revancha ante la Cobrita

La capitalina Mariana Juárez se presentó en el Martes de Café virtual, al igual que la duranguense Yuliahn Luna, quien le arrebató el título gallo del WBC de manera contundente en 10 asaltos el sábado pasado en Cancún.

Si bien al principio Mariana presentó disculpas por la forma en que reclamó por lo que llamó unos “guantes arreglados” de su oponente, se negó a aceptar su derrota y exigió una revancha.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, prometió una revisión de los guantes y del vendaje utilizado por Yuliahn. La naciente monarca reiteró su seguridad que los guantes saldrán sin fallas porque “siempre se ha conducido de manera limpia”.

“Ustedes conocen mi carrera -sostuvo Mariana-, una disculpa si a la mejor reaccioné de una mala manera, pero soy un ser humano imperfecto y que a la mejor en todo el ‘calentamiento’ de la pelea, todo lo que pasó, lo que yo viví, porque al final del día, yo era la que estaba arriba, yo sabía lo que estaba sintiendo. Soy la que estaba arriba del ring y la que estaba sintiendo algo que nunca había sentido, soy la que pone en riesgo su vida, como la otra rival con la que estuvimos arriba del ring y sentimos lo que se esta viviendo”.

La ex campeona afirmó que “no es la primera vez, ya me lo hicieron una vez con Riyo Togo (la japonesa la noqueó en un round), que ese día poniendo a sacar lo bueno de todas las cosas, que me fui en el primer round, pude demostrar después (Juárez ganó por puntos en la revancha). En esta ocasión ya estuve hablándole a algunos boxeadores que les han fracturado la nariz que si es normal que sientan, porque dije que el golpe lo sentía mucho más fuerte, y di ese beneficio".