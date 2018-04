El boxeador Marcos Villasana Jr. desea emular a su padre

Cancún, QRoo.- Por las venas de Marcos Villasana Jr., corre sangre de campeón, inspirado por el ejemplo de su padre del mismo nombre quien se coronó en la década de los noventa monarca pluma del Consejo Mundial de Boxeo.



A estas alturas de su carrera, con casi 30 peleas como profesional, el Junior afirma en charla con ESTO que ahora es turno de él, de emular los pasos de su padre y para demostrarlo sabe que la pelea que sostendrá mañana en la Arena Oasis ante el sinaloense José Félix Jr., es clave para refrendar sus aspiraciones que apuntan en grande.

“Mi papá es mi inspiración, fue campeón del mundo, mi meta es emularlo, me puso el ejemplo, ahora me toca a mi seguir sus pasos. Este sábado tengo que demostrar que yo también tengo madera de campeón”, expresó el púgil guerrerense, acompañado por su padre, en una altitud que ellos conocen muy bien, a nivel del mar.

Tal como en su momento lo hizo el otrora campeón pluma WBC, su hijo está convencido que la disciplina y la perseverancia son fundamentales para dar pasos firmes en su deseo por acercarse a la pelea soñada.

“Mi papá es una persona muy luchona, siempre lo ha sido, su disciplina me la compartió, su hambre de título también. Me dice que le eche muchas ganas, que no me dé por vencido ante nada, con trabajo todo se logra y es el camino que estamos siguiendo”, enfatizó.







QUIEREN SER LA TERCERA PAREJA HISTÓRICA

A la fecha, dos parejas de padre e hijo mexicanos han sido campeones del mundo, los Espadas, Gustavo y su hijo Guty, así como los Chávez, los dos Julio César, por lo que don Marcos confía en que pronto ellos también se unirán a esa lista histórica de nuestro boxeo.

Cabe destacar que él se coronó en su quinta oportunidad, sin darse por vencido, sabiendo que en algún momento los sacrificios le darían la recompensa en esta dura carrera.

“Yo veo a mi hijo como campeón mundial y lo veo pronto. En mi carrera, jamás tiré la toalla, soy de los que se levantan y siguen, ese es el ejemplo que le he dado a mi hijo y lo ha seguido”.

“Si te caes, levántate, que hay que seguir para adelante, es lo que siempre le he dicho, sé que todo ese trabajo en algún momento lo verá reflejado siendo campeón”, manifestó Villasana, quien tras cuatro intentos fallidos, logró su objetivo el 2 de junio de 1990 al vencer por KOT a Paul Hodkinson en Manchester, Inglaterra, para conquistar el cetro pluma WBC.