América se queda sin Henry Martín para la Leagues Cup por una lesión

Fue peor de lo esperado. La dupla ofensiva junto a Julián Quiñones no volverá a repetirse. Henry Martín se perderá el resto de la Leagues Cup, y hasta donde América avance en el torneo binacional entre la Liga MX y la MLS, debido a un desgarre en la pantorrilla que no lo dejó jugar desde el partido pasado de los dieciseisavos de final ante Chicago Fire.

Al delantero mexicano se le practicaron los estudios pertinentes este último día con una resonancia magnética y revelaron la lesión. Ésta lo alejará de las canchas por aproximadamente un mes. Es decir, se perderá los octavos de final ante Nashville de este martes siguiente y los duelos posteriores, si las Aguilas continúan en vuelo en el certamen. Su regreso se tiene esperado hasta que se reanude el Apertura 2023, a principios de septiembre.

Fue en el Toyota Park Stadium donde la Bomba tuvo algunas molestias musculares que no le permitieron iniciar el cotejo. Henry Martín abandonó el campo para una valoración inmediata. Terminó con una bota ortopédica y en muletas para no agravar la situación medica del futbolista. Sin embargo, los exámenes médicos no arrojaron buenas noticias y el goleador se espera que regrese a la Ciudad de México en próximos días para comenzar con su rehabilitación.

La carga de tantos partidos en las últimas semanas finalmente le cobró factura al atacante tricolor. En el torneo pasado disputó un total de 21 partidos con el conjunto azulcrema, siempre fue titular hasta las semifinales, cuando fueron eliminados. Mientras que con la Selección Mexicana disputó la Nations League de Concacaf, además de toda la Copa Oro. Es decir, nueve juegos más con la mayoría de minutos.

A su regreso con América estuvo en la fase de grupos de la Leagues Cup para contabilizar un total de 32 partidos en el año, los cuales se verán interrumpidos por su lesión.

Ahora en las Águilas tendrán que buscar alternativas a la ofensiva, como Quiñones como centro delantero, acompañado de Alex Zendejas y Leonardo Suárez, lo que es un hecho es que la dupla goleadora Henry-Julián tendrá que esperar.

