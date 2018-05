Cristiano Ronaldo da esperanzas al Real Madrid: “Gracias chicos, hasta el próximo año”

La estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, envió un mensaje esperanzador a los aficionados que acudieron a la Plaza de Cibeles para celebrar la decimotercera Champions League: "Gracias, chicos, y hasta el próximo año".



El portugués, que pretendió acaparar el protagonismo de la final de Kiev tras dejar entrever al final del partido su posible marcha del club blanco, emplazó "hasta el próximo año" a los aficionados que compartieron el festejo en el emblemático lugar para el madridismo.

🏆🎙 ¡@Cristiano envió este mensaje a nuestros #RMFans desde el balcón de la Comunidad de Madrid! #CHAMP13NS pic.twitter.com/cc47bPTUmh — #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 27 de mayo de 2018

Cristiano, que fue el más animado en este tramo de la celebración, no se apartó del micrófono. Dirigió alguno de los cánticos que realizó en la pasarela el plantel y gritó en varias ocasiones “campeones, campeones”.



FOTO: EFE

No te pierdas:Así celebró el Real Madrid con sus aficionados la 13 Champions League

Cuando la plantilla encaminaba la bajada de la pasarela para continuar con el recorrido establecido en el festejo, Cristiano Ronaldo volvió a tomar el micrófono y se mostró agradecido con los aficionados, a los que emplazó para la próxima temporada. "Gracias y hasta el próximo año".



La frase fue asumida como un mensaje de optimismo respecto a la continuidad del portugués en el equipo de Zinedine Zidane y un giro en su actitud tras sus declaraciones después de la final ante el Liverpool, a pie de campo.

"Cristiano quédate", el cántico que estalló en el Bernabéu

Momentos después durante la celebración en el Santiago Bernabéu y cuando el presentador Miki Nadal anunció su nombre, Cristiano apareció con la bandera de Portugal envuelta en el cuello. Seguidamente, fue levantando los dedos de una mano, de uno en uno y hasta cinco, en señal de las “Orejonas” que ha ganado. Finalmente, besó el escudo del Real Madrid y se dirigió hasta el centro del campo, donde se reunió con el resto de compañeros.

CRISTIANO RONALDO

1

2

3

4

5

🐐 pic.twitter.com/q5bfqqEEao — 🇵🇹🇧🇷 (@IconicCristiano) 27 de mayo de 2018

El público empezó a corear su nombre y sus compañeros, sobre todo Luka Modric, con mucha fuerza, siguieron al público con un "Cristiano, Cristiano" que sonó en todo el estadio.



El delantero fue ovacionado por la hinchada cuando tomó el micrófono para dirigirse a sus aficionados. Primero lo hizo Sergio Ramos, después Zinedine Zidane, luego Marcelo y finalmente el luso, que después de decir sus primeras palabras provocó el cántico del Bernabéu: "Cristiano quédate".

Qué se puede decir de esta afición que nos ha dado tanto cariño en estos partidos. Es un orgullo jugar en el club más grande del mundo



Justo después, los miles de aficionados del Real Madrid presentes en el Bernabéu pidieron a su jugador que no se marchara.

Sus compañeros, al instante, le rodearon y también corearon el cántico de la afición. El "Cristiano quédate" también se adueñó del resto de la plantilla del Real Madrid.

FOTO: EFE

Cristiano aún tuvo tiempo para decir unas últimas palabras: "Muchas gracias, esto para mí es muy importante. Me siento a gusto con la pasión que demostráis siempre. En los partidos, en la calle. Gracias a los futbolistas que me acompañan. Estoy muy bien. Lo que más me gusta es ganar y con estos jugadores es imposible no ganar Champions”.