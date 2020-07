Liga MX descarta proceso de desafiliación contra Cruz Azul

La problemática que vive la Cementera Cruz Azul llegó a los escritorios de la Liga MX. Después de varias especulaciones sobre una posible desafiliación del cuadro celeste tras la orden de aprehensión sobre Guillermo «N», presidente de La Máquina, por presunto lavado de dinero.

La Liga MX ofreció su postura, donde recalcó que no existe dicha situación hasta este momento, ya que no se ha dictado sentencia ni declarado culpables a los involucrados.

«No hay un procedimiento de desafiliación al Presidente del Club Cruz Azul, no se inicia hasta que no se se presenten los elementos para ello», expresó el escrito.

«De acuerdo con los estatutos y reglamentos que rigen la actuación la Liga MX, esta solo actuará en caso de acreditarse los actos que se le imputen a alguno de sus integrantes. Estaremos atentos al desarrollo de las investigaciones y de las diversas etapas del proceso», añadieron.

En otro apartado, dejaron en claro que las acusaciones de las que es víctima Guillermo «N», son hacía la propia Cooperativa y no al equipo de futbol.

«La investigación iniciada por las autoridades federales está dirigida a Guillermo «N» en su calidad de representante legal de La Cooperativa La Cruz Azul, y no así hacía el Club de Futbol Cruz Azul, de acuerdo a lo señalado en varias ocasiones y de manera pública por las propias autoridades responsables del tema», finalizaron y reiteraron su entera disposición para colaborar con las autoridades hasta que el tema se resuelva en su totalidad.

#Comunicado



Precisión sobre el caso Cruz Azul.



▶️https://t.co/Ww5cPqR9Nm pic.twitter.com/rS4g6i2MLm — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 30, 2020