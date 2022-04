¿Pep Guardiola quiere ser DT del Tri? Lanza piropo a la selección y afición se ilusiona

El mítico entrenador del Barcelona de España, equipo con el que ganó todo lo posible, el español Pep Guardiola, mostró su conocimiento del futbol mexicano y brindó su valiosa opinión de hasta donde pudiera llegar la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022, donde comparte grupo con la Argentina de Messi, Polonia y Arabia Saudita.

Pep, ahora estratega del Manchester City de la Liga Premier de Inglaterra y quien jugó en México en la Liga MX con los Dorados de Sinaloa, reconoció que los comandados por el criticado Gerardo ‘Tata’ Martino, se crecen ante rivales que en el papel se suponen superiores al Tricolor.

“México siempre ha sido un equipo de Mundial y siempre contra equipos grandes siempre ha competido muy bien. Contra equipos de su nivel igual podría, pero siempre ha competido bien y es un rival que siempre es duro de encontrarse en un Mundial porque tiene jugadores dinámicos; todos saben jugar bien al futbol”, afirmó Pep para TUDN.

Selección mexicana durante su partido contra El Salvador, en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Foto: Cuartoscuro





Guardiola también conoce muy de cerca el trabajo de Gerardo Martino por su pasado con el Barcelona; sin embargo, no pudo descifrar cuál será la clave que pueda llevar al éxito al Tricolor en Qatar, una justa donde espera por fin llegar al quinto partido fuera de México.

“Sé que tienen muy buen entrenador con el ‘Tata Martino’; México siempre ha jugado muy bien al futbol. ¿Qué le falta? No lo sé porque no lo he visto, no estoy ahí para juzgar lo que le falta, el entrenador es el primero que lo debe saber”, compartió uno de los considerados mejores entrenadores del planeta.

Nota publicada en ESTO