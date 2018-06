Robbie Williams y Ronaldo darán brillo a la ceremonia inaugural del Mundial Rusia 2018

RobbieWilliams será el encargado de poner música a la ceremonia de apertura del Mundial de Rusia 2018 con una actuación ante 80 mil personas en el Estadio Luzhniki de Moscú. este jueves 14 de junio, minutos antes de que empiece el primer partido entre Rusia y Arabia Saudí.

Además la gloria futbolística que todos los jugadores ansían alcanzar en tierras rusas estará representada por Ronaldo, bicampeón de la Copa Mundial de la FIFA con Brasil.

"Estoy muy feliz y emocionado por volver a Rusia por esta actuación única", dijo en Twitter el cantante inglés, quien estará acompañado para la ocasión por la soprano rusa Aida Garifullina.



Y aún ha añadido Robbie:

"He hecho de todo en mi carrera, pero abrir el Mundial ante 80 mil personas en el estadio y varios millones en todo el mundo es un sueño de juventud. Invitamos a los fans del futbol y de la música a pasarlo bien con nosotros en Rusia, tanto en el estadiio como sintonizándonos en sus televisiones".

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup - tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM — Robbie Williams (@robbiewilliams) 11 de junio de 2018

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2018 tendrá un formato un poco diferente en comparación con ediciones anteriores del campeonato. Esta vez, la ceremonia se concentrará en las actuaciones musicales y tendrá lugar mucho más cerca del saque inicial; apenas media hora antes del comienzo del partido, que está programado para este jueves 14 de junio a las 18:00 hora local (10:00 hora Ciudad de México).

Eso sí, una cosa seguirá igual: el tema de fondo que consiste en homenajear no solo al fútbol sino también al país anfitrión; en esta ocasión, mediante una conmovedora interpretación a cargo de una de las voces jóvenes más aclamadas de Rusia, Aida Garifullina.





