"Alunizaje: Los archivos perdidos", documental revela imágenes inéditas del hombre en la Luna

Para la productora Jessica Conway no es difícil imaginar por qué en pleno siglo XXI aun hay gente que cree que el aterrizaje a la Luna fue falso, “sí, porque parece algo tan imposible, tu sabes tres personas que viajaron por tres días y medio en un cohete”, pero después de un año de investigación, afirma segura y decidida, “para mí todo eso sí pasó y ha sido uno de esos momentos increíbles de la historia de la humanidad”.

En el marco de los 50 años de la llegada del hombre a la luna, Conway presenta Alunizaje: Los archivos perdidos, un documental sobre dicho evento, que intenta dar una visión diferente y propositiva a todo lo que ya se ha visto anteriormente en documentales sobre el tema.

Ciencia Buscan crear la estación espacial en la Luna, Gateway

Tomando como guía las entrevistas y el material publicado por Life Magazine, la productora confiesa que “estábamos muy centrados en la misión, queríamos centrar el documental en la historia del lanzamiento unos días antes y unos cuantos días después”.

Entre tanto material, la tarea no fue fácil, una de las dificultades a las que tuvieron que hacerle frente fue “decidir qué poner en él. Desde dicho suceso, la NASA ha liberado una cantidad impresionante de material, creo que únicamente de la misión existen aproximadamente 90 mil horas de grabaciones, entonces el reto era cómo tomar las piezas y hacer que tuvieran un impacto” explica.

Esos cuestionamientos la llevaron a centrar el documental en “los astronautas y que sus voces contaran la historia”, pues entre los materiales que forman parte de su investigación, se encuentran grabaciones de periodistas e imágenes en las que se les puede ver felices y estrechando manos con la gente que los esperaba.

“Eran demasiado cándidos, están diciendo cosas que no lo ves diciendo en otros lados y creo que es la primera vez que he visto a los astronautas de esa manera, al ser ellos mismos”.

Ciencia Apolo 11, a 50 años del hombre en la Luna

Además, una de las intenciones de Conway era “dar pequeños datos de información que la gente no suele saber o mencionar, porque yo pensaba que los astronautas habían pisado la luna y se habían ido y ya, no me había puesto a pensar cuánto tiempo estuvieron ahí o cuánto tardó”.

Finalmente, para la productora uno de los impactos más grandes que causó dicho acontecimiento en la cultura es que “nos dio héroes reales y el conocimiento de que los humanos podemos hacer todo, ellos son héroes en la Tierra y si eso lo pudieron hacer en 1969, qué no podrán hacer mañana”.