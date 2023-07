Día Internacional de la Luna, ¿por qué se conmemora cada 20 de julio?

La Luna es el satélite natural de la Tierra que ha inspirado canciones, poemas y hasta mitos, su belleza e importancia en distintos fenómenos naturales como las mareas han intrigado desde siempre a los seres humanos.

Además, en la historia reciente de la humanidad, la llegada del hombre a la Luna significó un avance científico sin precedentes que significaría la conquista del hombre en un territorio espacial.

¿Cuándo y por qué se celebra el Día Internacional de la Luna?

Las Naciones Unidas declaron el Día Internacional de la Luna a través de la resolución 76/76 sobre “Cooperación internacional en la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos” en 2021.

De acuerdo con las Naciones Unidas, este día también es para celebrar que el logro de la humanidad para realizar investigaciones, exploración y utilización de la Luna de una forma sostenible.

El Día Internacional de la Luna se celebra cada 20 de julio en conmemoración del primer aterrizaje del ser humano en la Luna, que se consiguió con la misión espacial Apolo 11 en el año 1969.

Hace 54 años, los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin "Buzz" Aldrin viajaron a la Luna desde el complejo Kennedy en La Florida, EU.

El viaje espacial comenzó el 16 de julio y cuatro días después ocurrió el alunizaje. Armstrong y Aldrin estuvieron en la Luna durante 21 horas y realizaron una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Esta fue catalogada como la llamada más importante en la historia de la humanidad.

Datos curiosos de la Luna

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader) menciona que la Luna tiene un diámetro de 3476 km y es el quinto satélite más grande del Sistema solar.

