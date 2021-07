¿Quién ganará? Guerra de millonarios se desata por llevar a los primeros turistas al espacio

Los multimillonarios Richard Branson, Jeff Bezos y Elon Musk se han declarado la guerra por conseguir que sus compañías aeroespaciales sean las que lleven a los primeros turistas fuera de este planeta.

Fue en febrero de este año cuando Musk fue el primero en asegurar que su empresa SpaceX estaba planeando lanzar su primera misión de turismo espacial en el cuarto trimestre de 2021.

Announcing the first commercial astronaut mission to orbit Earth aboard Dragon → https://t.co/MbESvnakAD pic.twitter.com/ukLsjFfRjk — SpaceX (@SpaceX) February 1, 2021

Sin embargo, Bezos no quiso quedarse atrás y posteriormente anunció que su compañía Blue Origin tenía programado un vuelo tripulado al borde del espacio para el 20 de julio.

Lo anterior indicaba que el presidente ejecutivo de Amazon podía derrotar a Musk y ser el primero en concretar la idea de viajes turísticos al espacio exterior pero no contaban con que otro contrincante, proveniente del Reino Unido, pudiera conseguir la victoria, estamos hablando de Sir Richard Branson.

Auction registration closes today at 5:00 p.m. EDT / 21:00 UTC for the very first seat on #NewShepard. The winning bidder will fly to space on July 20th with Jeff Bezos and his brother Mark. Visit https://t.co/7Y4The9OmR to register. pic.twitter.com/XP6nRhlOT8 — Blue Origin (@blueorigin) June 10, 2021

Virgin Galactic, la compañía de naves espaciales de Branson reveló este fin de semana que había recibido aprobación del regulador de seguridad de la aviación de Estados Unidos para transportar personas al espacio.

Ni Musk ni Bezos, el ganador es...

La aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) facilitó los planes del magnate, quien señaló estaría viajando al espacio el próximo 11 de julio abordo de una de sus naves.

"La ventana para el próximo vuelo de prueba del SpaceShipTwo Unity se abre el 11 de julio, a la espera de verificaciones meteorológicas y técnicas".

Full Commercial Launch license ✅ Our recent #Unity21 spaceflight performed well against all flight objectives and marks the first time the FAA has licensed a spaceline to fly customers. Next up in our test program – a fully crewed spaceflight this Summer https://t.co/y0P69gofbK pic.twitter.com/fAUWxp8YNy — Virgin Galactic (@virgingalactic) June 25, 2021

La luz verde otorgada por la FFA viene tiempo después de un exitoso vuelo de prueba.

Y es que fue en mayo cuando Virgin Galactic completó su primer vuelo espacial tripulado desde su puerto base en Nuevo México; su nave SpaceShipTwo, que tiene una capacidad para seis pasajeros, realizó un aterrizaje seguro con dos pilotos.

Incluso su director ejecutivo Michael Colglazier reveló en un comunicado que la aprobación de la FAA les daba confianza para ser los primeros y lograr ganar una batalla que pareciera sacada de las películas de ciencia ficción.

"La aprobación de hoy por la FAA (...) nos da confianza a medida que avanzamos hacia nuestro primer vuelo de prueba con tripulación completa este verano (boreal)".

Space is too good not to share. Our proof is in the incredible views of Earth aboard #Unity21.



See more from the spaceflight: https://t.co/jXAuNRAbpw#VirginGalactic pic.twitter.com/F1pdPmvDx2 — Virgin Galactic (@virgingalactic) May 23, 2021

Cabe destacar, que anteriormente la compañía aseguró que 600 personas ya habían compraron su "boleto de vuelo", incluidas celebridades como Justin Bieber y Leonardo DiCaprio.

Y que a diferencia de los astronautas de las legendarias misiones Apolo, que pasaron por meses de riguroso entrenamiento y agotadoras experiencias físicas, los turistas que viajen con ellos se someterán a sólo tres días de preparativos.

Si todo sale según lo planeado, Virgin Gallactic sería la primera empresa privada en llevar turistas al espacio, convirtiendo así al multimillonario Branson en el gran vencedor.

