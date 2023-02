IA capta señales de radio más allá del sistema solar

Aunque no tenemos el 100 por ciento de certeza de que haya vida más allá de la Tierra, hay varios indicios que señalan que no estamos solos en el universo. Muestra de ello es que, gracias a los avances tecnológicos, se han logrado captar señales de otras latitudes.

Recientemente, un estudio de la Universidad de Toronto, apoyado en la Inteligencia Artificial (IA), ha logrado captar varias señales “sospechosas” a través del Telescopio Green Bank en Virginia Occidental, las cuales han llamado “tecnofirmas”, que serían muestras de vida tecnológica más allá de la Tierra.

Así descubrieron las señales

El estudio fue encabezado por el estudiante Peter Ma y el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI), que desarrollaron un nuevo algoritmo de inteligencia artificial (IA) para examinó 820 estrellas tomadas con el telescopio Green Bank y que logró captar casi una decena de señales prometedoras.

"En total, habíamos buscado en 150 TB de datos de 820 estrellas cercanas, en un conjunto de datos que se había buscado previamente en 2017 mediante técnicas clásicas pero etiquetado como carente de señales interesantes", dijo Peter Ma.

“Nuestro trabajo también arrojó ocho prometedoras señales de inteligencia extraterrestre de interés no identificadas previamente”, señala el estudio.

Estas señales llamadas tecnofirmas, fueron encontradas gracias a la IA que está entrenada para diferenciar las señales generadas por los humanos, como los satélites, celulares, GPS, de las que no lo son, por lo que podrían ser señales producidas por tecnología extraterrestre.

La captación de señales de radio suele ser la manera más común para saber si hay vida fuera de la Tierra.

“La radio es una gran manera de enviar información sobre las increíbles distancias entre las estrellas; atraviesa rápidamente el polvo y el gas que impregnan el espacio, y lo hace a la velocidad de la luz (unas 20 mil veces más rápido que nuestros mejores cohetes)”, señala el estudio.

¿Hay vida extraterrestre?

Los resultados del estudio permiten pensar que las señales fueron generadas por tecnología extraterrestre:

“Las señales eran de banda estrecha, lo que significa que tenían un ancho espectral estrecho, del orden de unos pocos Hz. Las señales provocadas por fenómenos naturales suelen ser de banda ancha”, dice el primer indicio.

“Las señales tenían tasas de deriva distintas de cero, lo que significa que las señales tenían una pendiente. Tales pendientes podrían indicar que el origen de una señal tenía cierta aceleración relativa con nuestros receptores, por lo tanto, fuera de lo local para el observatorio de radio”, agrega.

“Las señales aparecieron en observaciones de fuente ON y no en observaciones de fuente OFF. Si una señal se origina en una fuente celeste específica, aparece cuando apuntamos nuestro telescopio hacia el objetivo y desaparece cuando miramos hacia otro lado. La interferencia de radio humana generalmente ocurre en observaciones ON y OFF debido a que la fuente está cerca”, dice el último hallazgo.

En este sentido, la implementación de la IA en este tipo de experimentos abre todo un mar de posibilidades para los científicos y su afán por descubrir vida extraterrestre, por lo que estas ocho señales captadas dan cuenta de señales de radio generadas por vida que no proviene de la Tierra.

"Estos resultados ilustran dramáticamente el poder de aplicar métodos modernos de aprendizaje automático y visión por computadora a los desafíos de datos en astronomía, lo que resulta en tanto nuevas detecciones como un mayor rendimiento. La aplicación de estas técnicas a escala será transformadora para la ciencia”, concluye el estudio.









