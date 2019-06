La ubicación terrestre mediante satélites

Artículo No. 1180

Nuestro destino está dirigido desde el espacio, y no por las estrellas, sino por los satélites ubicados alrededor del planeta Tierra.

Gracias a los satélites tenemos un buen seguimiento del clima, comunicaciones globales, televisión e internet, seguimiento de las cosechas, estudios científicos y más.

Uno de los servicios más utilizados en la actualidad, es el de la navegación satelital. Esa voz que nos dice en que calle dar vuela y cuanto más avanzar para nuestro destino, utiliza el calculo de la posición mediante señales de satélite. No necesita un aparato especial, su teléfono inteligente o tableta electrónica lo incorporan.

Exposición de un satélite GLONASS, de la 3a generación, GLONASS K. En 2020 funcionarán los GLONASS K2. Jürgen Treutler

LA NAVEGACIÓN GLOBAL

Existen cuatro sistemas satelitales gratuitos que calculan nuestra posición en cualquier parte del planeta Tierra.

El ejercito de los Estados Unidos opera el Sistema de Posicionamiento Global o GPS (Global Position System). La Agencia Espacial de Rusia, Roscosmos, opera el sistema GLONASS, Globalnaya Navigatzionnaya Sputnikobaya Sistiema (Sistema Satelital de Navegación Global), Europa tiene el sistema Galileo y China el BeiDou (Compass).

En caso de guerra, Estados Unidos podría cerrar o alterar los servicios civiles del GPS y dejar solo los servicios militares operativos, por la obvia razón de que las tropas enemigas podrían utilizar el GPS para moverse. Siendo así, la antigua Unión Soviética vio la necesidad de tener su propio sistema, por lo que creó el GLONASS, el cual también, Rusia podría cerrar a los civiles en caso de guerra. Sabiendo esto, Europa no quiso correr el riesgo de perder los servicios de navegación, por lo que creó el sistema Galileo, el cual es civil. China, por la misma razón de Rusia, creó su sistema BeiDou (Compass).

Descargue los mapas fuera de línea (off line) de su servicio de mapas de su teléfono y navegue en todo el mundo vía satélite GPS o GLONASS. Mohamed Hassan - Pixabay

Desde los años 60, Estados Unidos probó satélites para calcular la posición en la superficie terrestre, fue hasta 1995 cuando se contó con un sistema robusto de 24 satélites, que de forma casi instantánea, proveen la posición, en cualquier lugar del globo terráqueo.

En la URSS, estudios similares iniciaron en los 70, pero fue hasta 1995 cuando se contó con un sistema funcional, al menos para el territorio ruso. Al finalizar la crisis económica de los 90, el sistema fue revitalizado y ahora es funcional para todo el mundo. Rusia espera tener en 2040 un sistema similar de posicionamiento global, alrededor de la Luna.

En México, es posible comprar teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas que utilizan, tanto el GPS como el GLONASS, y no hay que buscar mucho, varios modelos de las marcas más populares utilizan ambos sistemas. Revise la caja de su teléfono o el manual, se puede llevar una sorpresa.

Mejoramiento con la frecuencia dual, para optimizar el cálculo de la posición, en el Sistema Galileo. GSA. European GNSS Agency

LOS SATÉLITES

El GPS de Estados Unidos utiliza una constelación de 33 satélites alrededor de la Tierra (31 hoy), a una altura de 20 200 km. Para el cálculo de la posición se necesitan 24 satélites, el resto son de respaldo y pruebas. El GLONASS de Rusia utiliza 24 satélites, más dos de respaldo. Se encuentran a 19 130 km. de altura. El sistema Galileo europeo utilizará 30 satélites, 24 en órbita hasta hoy, ubicados a 23 222 km. de altura. El BeiDou de China utilizará 35 satélites (33 hoy), a 21 150 km. de altura.

Los cuatro servicios de posicionamiento global son gratuitos para operaciones civiles, en todo el mundo.

Centro de control de Galileo, en Oberpfaffhofen, Alemania. GSA. European GNSS Agency

¿CÓMO FUNCIONA?

Cada satélite, envía de forma constante a la superficie terrestre, un mensaje en donde indica su posición en el espacio, su trayectoria, velocidad y la hora.

Nuestro aparato de navegación, teléfono o tableta, recibe el mensaje de cuatro satélites, compara la hora de envío del mensaje, con la hora de recepción, y conociendo la velocidad y dirección de los satélites, calcula la posición relativa a cada uno de ellos, dando como resultado las coordenadas de nuestra posición.

Luego, las coordenadas se colocan en el mapa, que de inmediato muestra en donde estamos.

Funcionamiento del sistema BeiDou de China. BeiDou

Para la navegación terrestre, los mapas tienen la información de las calles y carreteras y la dirección para transitar sobre ellas. Los aparatos de navegación trazan la ruta, de un punto de origen a uno de destino, y mediante los satélites, muestran nuestra posición en movimiento.

Los satélites del GPS, GLONASS, Galileo o BeiDou cubren todo el planeta. Nuestro aparato, teléfono o tableta, deberá tener los mapas de navegación. Si no los tiene, utilizará internet para descargarlos conforme avanzamos. Pero puede suceder que estamos sin cobertura, o en otro país sin internet o no deseamos gastar nuestros datos. Por eso, los servicios de mapas tienen la opción de: Mapas Sin Conexión, para descargarlos antes y usarlos fuera de línea (off line). Así, podrá utilizar la navegación satelital en todo el mundo, sin tener señal de telefonía/internet.

No pierda tiempo y descargue en su teléfono o tableta el mapa de su ciudad y de las ciudades en donde planea viajar en las próximas vacaciones. En su teléfono o tableta, entre a sus Mapas (Maps) y busque la opción para descargar (Sin Conexión o Fuera de Línea, off line). Tendrá la navegación terrestre en cualquier ciudad del mundo, podrá encontrar calles, direcciones, rutas de camiones, metro o trenes, sin tener internet, además conocerá su posición en los bosques y desiertos, gracias a los servicios gratuitos del GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou. german@astropuebla.org

*SOCIEDAD ASTRONÓMICA DE PUEBLA GERMÁN MARTÍNEZ HIDALGO A. C.