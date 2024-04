¡Dr. Simi de México a París! Exposición de peluches llega a Louvre

El Dr. Simi pasó de las tarimas de los conciertos mexicanos a volverse internacional. Como parte de la exposición Papayas in the Louvre, el artista mexicano Alejandro Glatt incluyó unos peluches del Dr. Simi en una exhibición del Museo de Louvre, ubicado en París, Francia.

Tras convertirse en un ícono de la cultura pop mexicana, por la reciente tradición de lanzarlos como souvenirs en los conciertos para que los cantantes los guarden como recuerdo de su visita a nuestro país, el artista mexicano Alejandro Glatt decidió incluir 27 peluches del Dr. Simi en la exposición Papayas in the Louvre.

La obra del artista mexicano estuvo en el salón internacional de Arte Contemporáneo del Museo Louvre. Por ello, los peluches del Dr. Simi fueron dados a conocer de forma internacional junto con otras obras de la cultura pop provenientes de países como Corea del Sur, Turquía, Francia, China e Italia.

OMG! ¿Dr Simi se retira? El icónico personaje se despidió en redes sociales

¿De qué trata Papayas in the Louvre?

De acuerdo con el creador, Alejandro Glatt, Papayas in the Louvre conecta íconos de la cultura pop como Los Teletubbies, las papayas, los Simis. ¿Te preguntas cuál es su conexión?, el artista considera que todos forman parte de la cultura mexicana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Víctor González Herrera (@victor.gonzalez.herrera)

La hazaña del artista mexicano fue reconocida por el CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, quien no perdió la oportunidad de ver a los 27 peluches del Dr. Simi en el Museo Louvre.

Los 27 peluches del Dr. Simi también se exhibieron junto con otros íconos mexicanos como Frida Kahlo, Bob Esponja y una versión mexicana de la Mona Lisa (La Gioconda de Leonardo Da Vinci), que porta vestimenta tradicional de un pueblo originario del país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Víctor González Herrera (@victor.gonzalez.herrera)

¿Quién es Alejandro Glatt?

En sus redes sociales, Alejandro Glatt se define a sí mismo como un artista mexicano que eligió a las frutas como parte de sus obras artísticas para expresar sentimientos.

Alejandro Glatt eligió a las papayas porque considera que son un ícono mexicano. Aunque él fue el artista que llevó a los peluches del Dr. Simi al Louvre, esta no es su única hazaña. Otra de sus creaciones, la obra Papayas to the Moon fue elegida para ser enviada al espacio, junto con otras artistas internacionales, para exponerse en el primer museo en la Luna: Lunaprise.