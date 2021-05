El #MeToo se cuela en Tik-Tok

Un video reciente de TikTok que le gustó a casi medio millón de personas alienta a las niñas a grabarse a sí mismas poniendo un dedo hacia abajo por cada vez que se les envían fotos de pollas no solicitadas, se les pide desnudos, se las llama y se les invita a salir repetidamente después de haber dicho que no, y se les obliga a salir. hacer algo sexual cuando no quisieran.

Videos similares sobre agresión sexual publicados por mujeres jóvenes se hicieron populares en 2020. El nuevo video está dirigido a adolescentes y se centra en el acoso sexual. Al llamar la atención sobre lo común que es el acoso sexual para las adolescentes, el video “Ponga el dedo en el suelo: edición de acoso sexual” se ha convertido en la versión para adolescentes de 2021 en TikTok del movimiento #MeToo de 2017.

Esta tendencia reúne dos realidades casi universales en la vida de las adolescentes: la presencia omnipresente de las redes sociales y el aluvión diario de acoso sexual. Como psicólogo del desarrollo, creo que esta tendencia muestra cómo los adolescentes han desarrollado una forma moderna de afrontar un problema de larga data.

Antes de COVID-19, una encuesta del Pew Research Center encontró que casi la mitad de los adolescentes en los EE. UU. Informaron estar en línea "casi constantemente". Durante el año pasado, cuando estaban atrapados en casa durante la escolarización remota, los adolescentes confiaron aún más en las redes sociales para hacer frente al aislamiento social forzado.

Los bloqueos y el aprendizaje remoto son especialmente dolorosos para los adolescentes, porque se encuentran en la etapa de desarrollo cuando la necesidad de conectarse con sus compañeros es máxima.

Al mismo tiempo que los adolescentes pasan más horas de su día en las redes sociales, el contenido de lo que se publica se centra cada vez más en los problemas sociales y los desafíos y preocupaciones de la “vida real”.

Entonces tiene sentido que una publicación popular en las redes sociales aborde una de las mayores fuentes de estrés en la vida de las adolescentes: el acoso sexual. La investigación con niñas de la escuela media y secundaria ha demostrado que en quinto grado uno de cada cuatro adolescentes ha experimentado acoso sexual en forma de comentarios, bromas, gestos o miradas sexuales. En octavo grado es uno de cada dos. Mis colegas y yo hemos descubierto que el 90% de las niñas han sufrido acoso sexual al menos una vez al final de la escuela secundaria.

Ocurre con tanta frecuencia, y en espacios públicos como pasillos y cafeterías, que en la escuela secundaria casi todos los estudiantes (96%) han sido testigos de acoso sexual en la escuela. Si no está en el edificio de la escuela, está en sus teléfonos: cuatro de cada cinco chicas adolescentes han tenido al menos un amigo al que un chico le ha pedido que envíe una foto "sexy o desnuda".

Estas experiencias de acoso sexual no dejan a las niñas ilesas. Las niñas describen el acoso sexual como que las hace sentir "sucias, como un pedazo de basura", "terrible", "asustada", "enojada y molesta" y "como una ciudadana de segunda clase". El setenta y seis por ciento de las niñas informa que se sienten inseguras porque son niñas al menos de vez en cuando.

El 90% de las niñas ha sufrido algún tipo de acoso / Foto: Reuters

Cuanto más acoso sexual experimentan las niñas, más probabilidades hay de que sientan angustia emocional, depresión y vergüenza, tengan baja autoestima, sufran abuso de sustancias y tengan pensamientos suicidas. Sus actitudes sobre sus cuerpos se vuelven más negativas, ya que a muchas niñas no les gusta su propio cuerpo y comienzan a tener los tipos de conductas alimentarias que pueden conducir a trastornos alimentarios. Y cuanto más acoso sexual experimentan las niñas, más probabilidades hay de que sufran en la escuela, se ausenten más a menudo y se desvíen de los estudios.

Sin embargo, a pesar del daño que está infligiendo, las niñas rara vez hablan de sus experiencias. A pesar de que informan que se sienten asustados, enojados, indefensos y avergonzados, rara vez informan del acoso a los maestros o padres y rara vez les dicen a los acosadores que se detengan, en gran parte debido a preocupaciones sobre las consecuencias sociales.

Más del 60% de las adolescentes se preocupan por las represalias, “que la otra persona intente vengarse” de ellas si confrontan o denuncian al acosador. A más de la mitad de las niñas les preocupa que a la gente no le gusten si dicen algo, o les preocupa que la gente piense que están "tratando de causar problemas" o "simplemente siendo emocionales". La mitad piensa que no los creerán.

Entonces, en lugar de decir algo, más del 60% de las adolescentes dicen que tratan de "olvidar" o "ignorar" el acoso, atribuyéndolo a "solo una parte de la vida" como niña. El problema de tratar de ignorar el acoso sexual es que no funciona. Décadas de investigación sobre las formas más efectivas de lidiar con eventos estresantes muestran que buscar apoyo social y confrontar la fuente del estrés son estrategias de afrontamiento mucho más efectivas que tratar de restar importancia o ignorar el problema.

Entonces, si bien la última moda de hashtag de las redes sociales puede parecer trivial, hablar sobre las experiencias de acoso sexual en un video de TikTok probablemente sea profundamente beneficioso. Los adolescentes usan las redes sociales para conectarse con otros. La investigación ha demostrado que, aunque desplazarse pasivamente a través de los feeds de las redes sociales de otros puede llevar a las personas a compararse negativamente con los demás, lo que puede contribuir a sentir envidia de las vidas aparentemente mejores de los demás, el uso activo de las redes sociales, al publicar sus propios pensamientos, puede aumentar. el sentido de las conexiones sociales de una persona.

La conexión social, a su vez, conduce a un mayor bienestar psicológico. Este efecto de las redes sociales parece ser especialmente cierto para las niñas: en estudios en los que las niñas usaron las redes sociales para hablar honestamente sobre sí mismas, percibieron un mayor apoyo social y su bienestar y sentimientos positivos recibieron un impulso.

Este sentido de conexión social honesta es particularmente importante para los adolescentes que han sido acosados sexualmente. Nuestra investigación ha demostrado que es más probable que las adolescentes se defiendan y se enfrenten a los perpetradores de acoso sexual cuando creen que sus compañeros las apoyan. Si las revelaciones honestas en las redes sociales sobre sus experiencias ayudan a las adolescentes a sentirse conectadas con los demás, es posible que también se sientan capacitadas para decir algo en la vida real.

Más allá de ayudar a las chicas que hacen los videos, esta tendencia reciente en las redes sociales probablemente también beneficie a las personas que ven los videos. El movimiento #MeToo de 2017 hizo que más de la mitad de las adolescentes sintieran que podían contarle a alguien lo que les sucedió. Les ayudó a sentirse menos solos.

También ayuda a etiquetar estos comportamientos cotidianos generalizados como problemáticos. Es bueno que las niñas reconozcan que esto no tiene por qué ser solo una "parte de la vida".

También es bueno que los niños vean que las niñas no se sienten halagadas por estos comportamientos. Nuestra investigación muestra que los niños acosan sexualmente a las niñas en gran parte porque sus amigos lo hacen y porque se convierte en la norma. A menudo piensan que así es como se supone que los niños expresan interés romántico. A los niños rara vez se les enseña qué es el acoso sexual y, a menudo, no se dan cuenta de lo molesto que es para las niñas.

Quizás estos videos de 45 segundos, en lugar de ser solo una moda, puedan ser el anuncio de servicio público que todos los adolescentes necesitan.

