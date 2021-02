Esta banda de rock tiene un integrante muy peculiar

La banda de rock más popular de Bosnia, Dubioza Kolektiv, tiene un nuevo recluta que canta y toca instrumentos musicales: un robot humanoide llamado Robby Megabyte.

Los estudiantes de la escuela de ingeniería eléctrica de la Universidad de Sarajevo acordaron construir Robby después de que la banda solicitara un robot diseñado para adaptarse al concepto de su álbum #fakenews, que se lanzó el año pasado.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"A nuestro robot. le gusta comer, beber, gritar, le gusta la música", dijo Vedran Mujagic, el bajista de la banda que estuvo más involucrado en el diseño del concepto de Robby.

En un videoclip del álbum #fakenews, un miembro de la banda piensa que sería divertido tener un robot haciendo su trabajo mientras él se relaja y se divierte, así que pide uno y lo ensambla.

Gradualmente, toda la banda es reemplazada por robots en el clip, lo que permite a los hombres ir de fiesta. Pero luego se quedan fuera de su estudio y los robots ríen por última vez, invitando a las mujeres jóvenes a bailar y beber mientras los hombres miran desde afuera.

"Cada pequeña cosa está bajo el control de la máquina", canta Robby en una canción llamada "Take my job away".

El mensaje, sobre “la inteligencia artificial maligna que quita puestos de trabajo a las personas buenas”, pretende ser irónico, dijo Mujagic.

DESAFÍO

Uno de los estudiantes que ayudó a construir el robot utilizado en el álbum, Almir Besic, dijo que el proyecto había sido un desafío porque al principio no sabían nada sobre la impresión 3D necesaria para construir el robot y carecían del equipo necesario.

Utilizaron materiales reciclados, incluido un eje de Golf 2 y ruedas de carro de bebé, para hacer la plataforma sobre la que se mueve Robby. Tardaron unos dos años en completar el proyecto.

Cuando Robby finalmente volvió a la vida, “fue un momento tan eufórico, después de tanto esfuerzo, tantas horas trabajando en la escuela para ver que funcionaba”, dijo Besic.

La banda Dubioza Kolektiv es conocida por su estilo musical ecléctico y sus letras comprometidas social y políticamente.

Robby participó en los conciertos semanales en línea de la banda llamados "Quarantine Show" durante los bloqueos impuestos el año pasado para frenar la propagación de la pandemia de coronavirus.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Política

Mundo