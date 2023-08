¿Hueles la comida para saber si se echó a perder? La ciencia explica que esto no siempre funciona

Imagina que abres el refrigerador en búsqueda de alimento y encuentras las sobras de un guisado de hace días. Acto seguido, abres el recipiente y procedes a oler el contenido, esperando así poder saber si la comida se echó a perder. Lamentamos informarte que, de acuerdo a la ciencia, esta práctica no sirve de mucho.

No eres el único que aplica la técnica del olfato para intentar verificar el buen o mal estado de los alimentos. De hecho, es una práctica aprendida a través de generaciones. En las cocinas mexicanas es usual escuchar decir: “huélelo, a ver si todavía está bueno”, con referencia a un plato de comida que provoca, al mismo tiempo, antojo y recelo.

¿Las bacterias desprenden olor?

De acuerdo al artículo “Por qué oler la comida no basta para confirmar, si está o no en buen estado”, escrita por Matthew Gilmour para el portal The Conversation, existen diversos microbios con la capacidad de comprometer la salud de los humanos, que no presentan olor.

La primera reacción que se puede tener ante la afirmación de Gilmour es: “¡Eso no es cierto, claro que tienen olor, la comida en descomposición huele mal!”. No obstante, el microbiólogo replica lo siguiente: existen patógenos como la listeria y la salmonela que carecen de aroma.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informan que la bacteria “Listeria monocytogenes” puede provocar, en las mujeres embarazadas, tanto aborto espontáneo, como parto prematuro e incluso muerte fetal.

De igual manera, el CDC indica que la “salmonella” propicia, entre otras consecuencias, diarrea con presencia de sangre, vómito, fiebre y mareos.

Tu nariz no es un buen instrumento para detectar bacterias dañinas en los alimentos | Reuters

Entonces, ¿cómo sé qué alimentos todavía puedo comer y cuáles no?

Matthew Gilmour expone que si bien la listeria y la salmonela no son detectables a través del olfato. En el caso de frutas, verduras y leche la presencia de una población de bacterias dañinas para la salud sí puede distinguirse oliendo los productos.

Lo mejor para prevenir contagios de enfermedades a través de alimento y agua contaminada es:

Almacenar los productos a la temperatura de conservación señalada

Respetar la fecha de caducidad

Optar por una cocción completa

Entonces, si tu método principal para verificar el buen o mal estado de la comida es olerla, te informamos que, en ciertos casos, este método no sirve de mucho.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico