Reality del Juego del Calamar fue terrible: participante latino relata su experiencia

El Juego del Calamar es una de las series más exitosas de Netflix, en su estreno allá por el 2021, fue una obra de la que todos hablaban, las personas se vestían en Halloween como los participantes y en televisión surgieron parodias sobre la producción coreana.

La serie tuvo tanto éxito que en algunos países se decidió hacer realidad, claro, sin las exageradas muertes. Tal fue el caso del reality show del Juego del Calamar realizado en Ecuador.

Pese a que muchos creíamos que se trataba de una simple parodia, o que era actuado, la realidad es que se trataba de algo real y que experimentaron varias personas, así lo relató el Tik Toker, Jesús Aguilar, quien fue uno de los participantes del programa.

El Juego del Calamar era más real de lo que creíamos

A través de sus Tik Tok, Jesús Aguilar narró su experiencia dentro del reality show. El joven ecuatoriano contó que sólo estuvo hasta el tercer juego, y que comenzaron como en la serie, luz verde, luz roja y así fue eliminada la mitad de participantes, eran 456 en total.

“Sí, de verdad llegamos a dormir ahí. Yo duré hasta el tercer juego, yo me quedé ahí hasta una semana entera. Sé que los jugadores que pasaron hasta el final se quedaron hasta dos semanas”.

“¿Qué puedo decir acerca de esto? Pues primero, no es que los 456 jugadores llegaron a dormir allá, sino que cuando empezaron las filmaciones comenzamos con el primer juego. Empezamos con luz verde, luz roja. Una vez que ya eliminaron a la mitad de personas”.

Luego de eliminar a la mitad de las personas, a los restantes los llevaron a un set donde vivirían por algunas semanas. Jesús explica que todo funcionaba bien, pero la comida era de mala calidad.

“Al siguiente día nos llevaron al set donde iríamos a vivir, o sea, donde ya íbamos a vivir hasta hasta el final, hasta cuando nos eliminen”.

“En este lugar todo era funcional. Estaban los baños, habían lugares de agua donde te daban una botella y tú podías llenarla. Ah, cuando era el almuerzo, la merienda o el desayuno, lo que sea, pues nos traían comida, que era malísima, por cierto”.

“Pero bueno, ah, entonces sí, ahí dormíamos. Ahí íbamos al baño, ahí comíamos, ahí convivíamos, ahí llorábamos, ahí todo, ahí todo. O sea, literalmente ahí pasaba todo, todo. Ah,nunca, o sea, por todo este tiempo no llegábamos a ver la luz del día, para nada”.

“O sea, estábamos encerrados literalmente en este lugar”.

Con el tiempo, cuenta el Tik Toker, las personas comenzaron a rendirse debido al enclaustramiento ya que no veían la luz del sol y el trato los hacía sentir mal.





Mucha gente se quebró estando adentro, o sea, hay mucha gente que se rindió

“Había la posibilidad de rendirse si querías rendirte, pero como yo creo que eso no hace muy buena televisión, pues no salió, o sea, fue algo que no sacaron al final del día. Nosotros no sabíamos qué hora era, no sabíamos si era de día o de noche.

“Estoy muy seguro que parte también del juego para quebrarnos era que tal vez no nos hacían dormir bien. Nos mandaban a dormir tal vez a altísimas horas de la noche, cosa que tú te sentías cansado pero no sabías por qué cosa que por ejemplo te decían a dormir y a dormir, te apagaban las luces tal y como en el show”.

“Cuando te despertabas te ponían esa alarma, esa sinfónica que ponen ahí de despertador, que les juro que hasta el día de hoy, si yo lo escucho me da como algo, o sea, de verdad era un sonido que me perturbaba”.

Así que ahora ya sabes qué hacer si te llegan a invitar a un reality basado en una macabra serie; ten en cuenta que no vas a dormir, ni a pasarla bien y probablemente termines por irte a tu casa.