Novak Djokovic contra Australia

Al tenista Novak Djokovic se le ha negado la entrada a Australia por no cumplir con las normas exigidas por el gobierno sobre la vacunación contra el COVID-19, a pesar de haber recibido una excepción médica de ingreso.

Acerca de este nuevo debate sobre la vacunación, que está lejos de terminar, el equipo de buho™ Clarity for Leaders analizó cómo esta coyuntura puede impactar la reputación de deportistas, el deporte blanco y un torneo de talla mundial como el Abierto de Australia, temas que por otro lado nos hacen reflexionar sobre los escenarios que se podrían anticipar de acuerdo al comportamiento de medios y ciudadanía en futuros eventos masivos/deportivos durante la nueva normalidad post-pandémica.

El análisis encontró que los medios de comunicación amplifican la crítica de la ciudadanía hacia las medidas contra el COVID y la reacción del gobierno australiano. En medios digitales se han registrado más de 57 mil noticias sobre el “caso Djokovic” con un alcance potencial de 256.6 mil millones de usuarios.

En la cobertura se ha hecho énfasis en la cancelación de la visa al deportista, las acciones legales tomadas por él y las reacciones que se han generado por la exención de la vacuna para ingresar al país.

DE LA EQUIDAD A LA DISCRIMINACIÓN

Algunos medios han replicado al Gobierno, a través de la Australian Border Force y el Primer Ministro, Scott Morrison, para explicar el por qué de la decisión, haciendo referencia, por ejemplo, a la responsabilidad de los viajeros de adherirse a las reglas y a que Djokovic no sea tratado de manera diferente a otros viajeros.

El contenido, además de dar el contexto, ha hecho referencia a la molestia previa expresada por ciudadanos australianos, quienes han criticado al Gobierno por “permitir que los famosos hagan lo que quieran mientras la gente común permanece separada de sus seres queridos”.

Critican a Djokovic

Aunque se evidencia una clara polarización en la conversación de los usuarios, el caso de Djokovic, más allá de desatar un discurso de responsabilidad social en torno a las vacunas en las personas que tienen algún tipo de influencia pública, ha centrado la atención en el trato equitativo que esperan recibir los ciudadanos.

De la cobertura actual se registra que cerca del 12 por ciento critica la posición del deportista al no ser claro respecto al haber sido o no vacunado y lo tildan de irresponsable ya que su actitud no sirve de ejemplo para que otras personas accedan a la vacunación.

En redes sociales la negatividad en la conversación llega al 47 por ciento. Aunque el comportamiento del tenista es criticado y muchos lo tildan de anti vacunas e irresponsable, la gran mayoría de publicaciones están en contra del gobierno australiano, del permiso inicial de entrada a Djokovic y posterior revés.

Una conversación polarizada

En redes sociales se han registrado 387 mil publicaciones, con un alcance potencial de 9.3 mil millones y 2.4 millones de interacciones entre los usuarios. En la conversación, que se ha desarrollado principalmente en Twitter, se evidencia una polarización en términos de reputación, tanto para Djokovic como para el Gobierno de Australia.

Esta no es una conversación deportiva: es un debate sobre las necesidades de la sociedad civil y las decisiones que toman sus autoridades.

212 mil autores individuales han participado en la conversación en redes sociales. En las tendencias registradas se evidencia la polarización de la discusión respecto a la vacunación y la obligatoriedad de la misma.

Se presentan hashtags como #YoNoMeVacuno y #GetVaccinated cada uno con un promedio de 900 mil de alcance y una participación de más de 500 usuarios.

Se plantea por un lado la discusión sobre la utilidad y pertinencia de las vacunas, ya que hay cuentas que apelan a la falta de estudios y resultados concluyentes sobre la inmunización y por otro lado cientos de cuentas afirman que las vacunas sí sirven y que nadie debe estar fuera del esquema y que básicamente si Djokovic no quiere acceder a la vacunación pues “que no juegue y asuma la responsabilidad de su decisión”.

Los usuarios también han replicado en redes la posición de Rafael Nadal sobre el caso, quien cuestionó la decisión de Djokovic de no vacunarse.

¿Qué impacto se puede esperar para Djokovic, el gobierno de Australia y el tenis como deporte a raíz de lo que se está conversando en las redes?

La coyuntura del COVID-19 crea un precedente en el mundo del deporte y como lo demostró la organización de los Olímpicos de Tokio 2020, realizados en el 2021, la vacunación es primordial si se desea participar en eventos masivos.

Hashtags como #DjokovicOut #Novax y #NovaxDjokovic dimensionan el impacto reputacional que puede tener la figura del tenista dentro del público Australiano. Aun así, el numeral #FreeNovak presenta la postura contraria.

El papel mediático alrededor de la coyuntura ha sido fundamental para posicionar al evento como el Australian Open más esperado en la historia de los Grand Slam. Sea porque Djokovic participe o no, pierda o gane el torneo. El poder influenciador del deportista se ve reflejado en el volumen de datos que ha generado la controversia.

El futuro del deporte

México tiene el Abierto Méxicano en Acapulco que hace parte del calendario ATP 2022 y el año pasado albergó la final de la WTA en Guadalajara por lo que la conversación se hace pertinente para América Latina y los organizadores de eventos masivos en la región.

Lo que nos dicen los datos analizados es que celebridades, organizaciones y gobiernos deben blindarse para evitar repercusiones en relación al trato no equitativo de las personas involucradas en sus actividades. Y esto incluye a los ciudadanos que cada día suman más voces contra la inequidad. Voces que, cuando logran ser lo suficientemente fuertes, encuentran eco y aliados dispuestos a dar el debate por ellos.

