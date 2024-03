Siente lo que comes

La alimentación intuitiva es un concepto que enmarca la noción de integrar el instinto, la emoción y el pensamiento racional, al momento de hacer elecciones alimentarias. Es decir, promueve que confíes en tu cuerpo, las señales de hambre, la saciedad, y optes por ingredientes que se sientan bien para ti; despojándote de la influencia de un juicio o las reglas impuestas por las dietas.

Este tipo de alimentación nace de la necesidad de priorizar la salud integral e incluyente, aquella que dignifica y cuida de cualquier ser humano, cultiva la consciencia y honra la salud.

La alimentación intuitiva fue creada por dos nutriólogas y especialistas en Ciencias de la Salud, Evelyn Tribole y Elyse Resch en 1995, de acuerdo con Shantal Becerril, licenciada en Gastronomía y Nutrición y especialista en Trastornos de la Conducta Alimentaria y Alimentación Intuitiva.

La especialista en alimentación intuitiva se acercó a ella cuando estudiaba nutrición. En su vida universitaria comenzó a cuestionarse ciertas reglas y “verdades” científicas que hablan de la salud como un conjunto de síntomas observables, pero que poco tenían que ver con aquellos métodos de diagnóstico de las propias enfermedades.

Entre los síntomas observables destaca el IMC (Índice de Masa Corporal) que se toma como un indicador de salud en riesgo. El IMC aparentemente describe la manera en que se encuentra tu cuerpo. Sin embargo, no informa sobre el estado de salud de órganos y sistemas, no pronostica infecciones, problemas en huesos, estado mental, ni es preciso al momento de referirse a hábitos de vida.

Por ello, el leer sobre la alimentación intuitiva le abrió la mirada hacía un paradigma de salud más digno y realmente incluyente sobre la manera de ver la comida y salud, ver humanos y no sólo pacientes.

¿Cómo comenzar a incluir la alimentación intuitiva?

En palabras de la especialista, lo primero es empezar a cuestionarnos: ¿Qué es la salud? Las nociones que todos hemos aprendido son basadas en un sistema médico que evoluciona todo el tiempo, y que la base del pensamiento científico es justo ese, cuestionar los fenómenos y sujetos. Hemos aprendido definiciones de salud que tienen que ver también con sistemas, conveniencias y mucho privilegio, ¿Qué es la salud para ti? ¿Es simplemente alcanzar un cuerpo delgado, dejando de lado el cuidado de la salud mental o el contexto de desigualdad en el que vivimos? Deshacernos de las dietas no es un proceso inmediato, pero la simple afirmación biológica de que tanto los cuerpos como los síntomas de salud que cada quien presente pueden ser diversos, es un inicio importantísimo.

¿Se puede llegar a un balance entre lo que se siente y lo que se come?

Para El Sol de México, la especialista declaró que "Toda la alimentación que llevamos es emocional, porque el hambre se detona en los centros neuronales, la sentimos en el estómago, y después se puede llegar a sentir en todo el cuerpo. Comer es un acto de primera necesidad, pero también es, familia, recuerdos, rituales, placer, historia, cuidado, amor, por lo que ir en contra del hambre emocional atenta contra nuestra relación con la comida".

Muchas veces vamos a recurrir a la comida por emociones que se nos desbordan o que no sabemos manejar, como la ansiedad, decepción, tristeza. Es importante no ir en contra de eso; pero si el acto de comer es nuestra única manera de manejar emociones que no puedo controlar, lo mejor es aprender formas de sobrellevar el estrés e incluso pedir ayuda, declaró.

La comida más que un “problema” es una maestra que nos enseña cosas, cuando se sale de control no hay que acabar con la comida, si no comprender que es lo que nos quiere decir, y acudir por ayuda.

¿Por qué nos podría resultar complicado comer intuitivamente?

Creo que los principales obstáculos son sociales. La cultura de dieta tiene estándares muy precisos, aunque inalcanzables, nos rodean los mensajes que nos hablan de comer siempre para bajar de peso. La violencia hacía la mujer también se traduce en exigirle cierta imagen y hábitos, pero deja de lado que los cuerpos femeninos son diversos.

Cada generación tuvo sus propias luchas y logros, me parece que este es el momento del respeto a cualquier tipo de cuerpo, entregarle la soberanía a cada mujer de ello, y sobre todo comprender que la salud es mucho mucho más que solo perseguir la delgadez.

¿Cómo reconciliarnos conla comida desde la infancia?



Debemos de ser muy cuidadosas respecto a lo que decimos frente a ellas, las infancias siempre están escuchando y eso se convertirá en una constante en su vida. Si los cuidadores tienen problemas con su alimentación, son dietantes crónicos o tienen muchos problemas de imagen corporal, las infancias crecen pensando que la vida gira en torno a un cuerpo delgado, en perseguirlo. Hay muchos estudios publicados que nos hablan que si tienen esas afirmaciones en casa tiene mucho más riesgo de desarrollar un Trastorno de la Conducta Alimentaria, seamos amables con nuestro cuerpo y seamos la célula de aceptación para las infancias, el mundo fuera de nuestro hogar ya es hostil en sí mismo.

¿Qué consumir para mejorar el estado de ánimo?

Para sentirte mejor, la especialista en nutrición recomienda consumir el triptófano. El triptófano es un precursor de la serotonina, un neurotransmisorque desempeña un papel clave en la regulación del estado de ánimo. Lo puedes encontrar en: