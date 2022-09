Ni lo pienses: es peligroso el reto viral de Tiktok sobre cocinar pollo con jarabe para la tos, advierte FDA

Hoy en día, muchos usuarios en Tiktok tiene el objetivo de convertirse en virales con videos de retos y bailes para crear tendencias, los cuales los harán más reconocidos. Sin embargo, muchas veces estos pueden llegar a ser peligrosos para las personas que intenten imitarlos.

En esta ocasión, un reto que comenzó a hacerse viral en Estados Unidos conocido como él "sleepytime chicken" levanto las alertas no solo de los padres de familia, sino también de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA), no obstante, este desafio tiene muchos años en internet.

¿Qué es el reto cocinar pollo en jarabe para la tos?

El reto consiste en cocinar una pieza de pollo en un jarabe para la tos de nombre NyQuil, y nada más. Para la agencia, además de ser una tontería poco apetecible, es muy inseguro.

A pesar de que el reto se hizo apenas viral en Tiktok, se ha mencionado en internet desde hace varios años atras. De acuerdo con el sitio Know Your Meme, el sleepytime chicken surgió de los tableros de 4 chan, un foro donde usuarios participan de manera incógnita y comentan sobre varios temas, como videojuegos, series y cocina.

Social media trends & peer pressure can be a dangerous combination to your children and their friends, especially when involving misusing medicines. https://t.co/Q1TSxSUzcB pic.twitter.com/WuvS0xSYS0 — U.S. FDA (@US_FDA) September 15, 2022

Un usuario de manera anónima compartió su receta del sleepytime chicken, el cual consistía en usar algunas pechugas de pollo y untarles el jarabe para la tos, para después hervirlo junto con la carne.

¿Por qué es peligroso el reto de sleepytime chicken?

Años después comenzaron a aparecer varios videos en Twitter y Tiktok de usuarios cocinando el pollo en el medicamento, el cual contiene paracetamol, dextrometorfano y doxilamina, de acuerdo con la FDA.

"Hervir un medicamento puede hacerlo mucho más concentrado y cambiar sus propiedades de otras maneras", escribió la agencia.

"Incluso si no come el pollo, inhalar los vapores del medicamento mientras cocina podría causar que niveles altos de las drogas entren en su cuerpo. También podría dañar sus pulmones. En pocas palabras: alguien podría tomar una cantidad peligrosamente alta de la tos y medicina para el resfriado sin siquiera darse cuenta".

Tras darse a conocer el comunicado de la FDA, Tiktok eliminó todos los videos que hacen referencia a "NyQuil Chicken" o "Sleepy Chicken", y la búsqueda de esos términos redirige a los usuarios a un mensaje de error que advierte sobre los peligros de los desafíos en línea, esto de acuerdo lo que dijo un portavoz para Bloomberg.

Asimismo, Tiktok cuenta con una medida para este tipo de retos virales en su sitio web.

"Si un desafío es arriesgado o dañino, o si no está seguro de si lo es, no lo haga", dice la página. "No vale la pena ponerte a ti mismo o a otros en riesgo"

Esta no es la primera vez que la FDA ha advertido contra los desafíos de las redes sociales que utilizan medicamentos sin receta.

En septiembre de 2020 emitió una advertencia similar después de los informes de adolescentes que fueron ingresados en las salas de emergencia o murieron después de participar en el "Reto Benadryl" en la aplicación de videos cortos.