¿TikTok nos espía? Investigación revela lo que la red social sabe de sus usuarios

Felix Krause, un investigador de privacidad y ex ingeniero de Google, señaló que el navegador utilizado en la aplicación TikTok, rastrearía las pulsaciones de las teclas cuando los usuarios las usan.

La investigación reportada por The New York Times, señala que Felix Krause no mostró cómo TikTok usó esa capacidad, pero consideró que el desarrollo era preocupante porque mostraba una funcionalidad para rastrear los hábitos en línea.

El investigador señaló que las aplicaciones a veces usan navegadores integrados, esto es para evitar que las personas visiten sitios maliciosos o para facilitar la navegación en línea con el autocompletado de texto.

Pero sostuvo que mientras otras aplicaciones como Facebook o Instagram, los usan para rastrear datos, TikTok, los ha usado para rastrear cada carácter ingresado por medio de un código.

La investigación, señala que la aplicación china redirecciona a un navegador en la aplicación cuando los usuarios hacen clic en anuncios o enlaces incrustados en los perfiles de otros usuarios. Sitios en los que las personas ingresan información clave, como detalles de tarjetas de crédito o contraseñas, lo que es riesgoso.

Krause dijo que llevó a cabo la investigación sobre TikTok solo en el sistema operativo iOS de Apple.

Según el artículo en el The New York Times, en un comunicado de la empresa china señala que el informe del ex colaborador de Google, era "incorrecto y engañoso" y que la función se usó para "depurar, solucionar problemas y monitorear el rendimiento".