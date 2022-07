En Debate | ¿Las redes sociales son privadas?

Arely “N”, una maestra de kínder de 25 años del Estado de México, se volvió viral debido a que un grupo de madres de familia piden que sea despedida por subir fotos demasiado provocativas a su red social. Las autoridades educativas coincidieron en que la red social de la profesora es independiente a su trabajo escolar.

Las redes ¿son parte de nuestra vida privada o pública?

Virales Luz María, la "empresaria multimillonaria" de TikTok: ¿quién es y de qué la acusan?

Alejandro Cárdenas

Doctor en Comunicación

“El uso de imágenes personales en redes sociales digitales es una práctica que genera mucho debate. La sociedad no distingue entre qué es privado y qué es público y pueden denunciar un bache o un abuso policial en un video en plataformas y a la vez subir fotos íntimas (con sus respectivos niveles de pudor), pero hay mucha menos tolerancia cuando son mujeres quienes suben las fotos que cuando son hombres, lo cual debería estudiarse con más detenimiento por especialistas en la materia como una variante importante en la apropiación tecnológica. Mientras las legislaciones de cada país no obliguen a las plataformas globales a establecer políticas de privacidad acordes a las leyes locales, la confusión seguirá y provocará mucho daño a la sociedad”.





Tíscar Lara

Analista de medios

“Lo privado es distinto de lo personal. Pueden coincidir, pero no son sinónimos. Privado debería ser todo aquello que queremos dejar en el ámbito más íntimo. Privado no es compartir en Facebook con un grupo muy próximo ni publicar una foto en Instagram para nuestros seguidores. Privado debe ser aquello que nunca debe salir de nuestro entorno más cercano, aquello que no llega a una red social, que no es publicado ni compartido por ningún canal por mucho halo de intimidad que ofrezca, como pueda ser una foto distribuida por WhatsApp”.

Sociedad Casi 73% de las mujeres tienen miedo de vivir en su ciudad: Inegi

Diana Juárez

Doctora en Comunicación

“Las redes sociales se han convertido en reflejo de nuestra vida misma. La pregunta respecto a que si éstas son públicas o privadas depende del cuidado con nuestra información, ya que esto deriva de otra pregunta ¿a quiénes les queremos dar acceso a nuestras publicaciones? Lo que pasa en el plano físico, se replica en lo digital, en el caso de la maestra de kínder vemos cómo se le está juzgando por uso de una prenda que está relacionada con la idea romantizada de una maestra de kínder. Esta exigencia se remonta a las condiciones para ser maestras en 1923, donde se les pedía utilizar vestidos largos y ser solteras”.





Boris Berenzon

Filósofo

“La dialéctica de lo privado y lo público vive una de sus más encarnizadas batallas porque todo es consumo, mercancía y permuta económica. Más que un tema de moral se trata de un ejercicio profundo de la ética para que la intimidad conserve ese su ‘discreto encanto’ de la existencia o pondremos en duda la posibilidad de ser sujetos y con ello a la subjetividad. Lo que no es un tema menor si al asomarnos a la arena de las redes sociales vemos en peligro los derechos humanos, cuando estos en nombre de la masa violan el debido proceso o la presunción de inocencia por mencionar solo dos. Es en esas hogueras sin rostros, en donde los sujetos al perder su intimidad en nombre de una vanidad exacerbada que pide todo, incluso lo íntimo, o un narcisismo totalmente petulante y equívoco, se harán cada vez más esclavos del otro”.





Julie Maugard

Periodista con especialidad en Comunicación y Marketing

“Hoy por hoy, las personas se sienten tan desinhibidas que publican todo tipo de informaciones personales y privadas, formándose casi una ridiculización de la persona afectada. Sin embargo, las redes sociales no deberían servir para contar nuestros secretos o revelar nuestras intimidades, pues lo único que logramos es hacernos vulnerables a nosotros mismos y ponernos en peligro”.