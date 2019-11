Lanzamiento de Death Stranding tendrá transmisión en vivo

Va la buena noticia de hoy: Death Stranding será lanzado oficialmente el próximo viernes 8 de noviembre y Sony realizará una transmisión en vivo el próximo 7 de noviembre a las 09:00 horas (nueve de la mañana hora de la Ciudad de México).

No dijeron exactamente qué veremos en ese evento, solo revelaron que la presentación estará a cargo de Geoff Keighley y contará con la participación de Hideo Kojima y varios de los actores que participaron en la realización de este juego. Es posible que la transmisión sea mediante el canal oficial de Playstation en YouTube

Prepare to reconnect society by tuning into the Countdown to Death Stranding livestream. Host @GeoffKeighley is joined by creator @Kojima_Hideo and actors from the game: https://t.co/4HgMm8F158 pic.twitter.com/t4ZC6L1cs8 — PlayStation (@PlayStation) 4 de noviembre de 2019

Previo a ese evento Hideo Kojima y su equipo se han dejado ver de nuevo en un vídeo que repasa cómo se establecieron las conexiones en el juego.

Kojima explica en el video que cuando se hicieron independientes hace tres años “no tenían nada”, sin embargo, lo que poseía era “conexiones con gente”, lo que le permitió introducirlos en el juego. La relación entre desarrolladores como Guerrilla Games y su motor de juego fue también un modo de conexión, algo que devino en la explotación de ese concepto para el título.

¿PERO QUÉ ES DEATH STRANDING?

Death Stranding es desarrollado por Kojima Productions para PlayStation 4 y PC, es una nueva y misteriosa aventura de acción a cargo de Hideo Kojima y protagonizada por el actor Norman Reedus y otras personalidades del mundo del cine como Mads Mikkelsen o Guillermo del Toro ¡sí el Guillermo del Toro mexicano que nos enorgullece!

Kojima apuesta por la incertidumbre y un fuerte componente cinematográfico para dar vida a un proyecto que pretende revolucionar la industria del videojuego gracias a la aplicación de nuevos conceptos.

Se trata, sin duda de una obra muy personal llena de misterios, amenazas y simbología como la presencia de animales acuáticos muertos en un siniestro escenario, bebés metidos en cápsulas de supervivencia, un material similar al crudo que parece engullir todo a su paso, figuras que desatan un poder superior a todo lo conocido... Y en mitad de todo este supuesto caos encontramos a su protagonista, un hombre que parece formar parte de un equipo de investigación y que se ve involucrado en una situación de supervivencia extrema.

Watch the new trailer for cinematic sci-fi adventure #DeathStranding: https://t.co/lOJ77APGTf



❤️ this tweet for a launch-day reminder November 8 pic.twitter.com/HfMshVhvmx — PlayStation (@PlayStation) October 30, 2019

Mads Mikkelsen ya ha manifestado que no será el villano del videojuego, asegura que tendrá un papel destacado en la historia; el equipo se completa con Troy Baker y Emily O'Brien, habituales de la industria del videojuego.

Todo indica que Death Stranding presentará algún tipo de funcionalidad compartida con jugadores de todo el mundo, una mecánica persistente y en línea que unirá experiencias de usuarios de todo el mundo.

PARCHE DEL DÍA 1

Como todos las producciones actuales, Death Stranding no se librará del parche el día de su lanzamiento. No es el primero, pues la prensa tuvo que descargar una pequeña actualización antes de ponerse a los mandos. La segunda, que solo ocupará 1 GB, introduce cambios en el equilibrio del juego, al tiempo resuelve algún que otro error.

Hideo Kojima explains how the theme of “connection” influenced the development of Death Stranding.



Reconnect the world in just three days. pic.twitter.com/pP8Ayt5pAC — PlayStation (@PlayStation) November 5, 2019

Death Stranding llevará el Estados Unidos postapocalíptico de Hideo Kojima a las casas de los jugadores el próximo viernes 8 de noviembre, primero en PlayStation 4 y después, a principios de verano de 2020, a PC. Todavía no hay fecha más concreta para esta última versión.