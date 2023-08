Aerolínea no permite que mujer viaje junto a su perro de apoyo emocional; pasajeros intentan evitarlo

En días recientes, se ha viralizado un video en la plataforma TikTok, la cual a provocado la indignación tanto de los internautas como de quienes lo vivieron en carne propia.

Una reconocida aerolínea mexicana se ha encontrado bajo el ojo público durante estos días, luego de que un pasajero grabara un inconveniente que se suscitó al interior de una de sus aeronaves. Una de las pasajeras a bordo se encontraba en una evidente crisis emocional, detonada a causa de que aeromozas pidieron a la joven bajar del avión, momentos antes de que este despegara, ya que su perro de apoyo emocional no portaba bozal.

Sociedad Tras matar a 2 perritas, abuchean a alcalde de Tangancícuaro en su informe de gobierno [Video]





Captura de pantalla @pa_servirleausted

¿Qué es una mascota de apoyo emocional?

De acuerdo con la revista UNAM Global, las mascotas de apoyo emocional son muy importantes en la sociedad. Su labor es apoyar a personas con necesidades especiales en su integración a la vida cotidiana y mejorar su calidad de vida.

El director médico del Hospital Veterinario UNAM Banfield, Fausto Reyes Delgado, explica que los animales de apoyo pueden ser desde perros y gatos, hasta caballos, algunos roedores, aves, entre otros; y se utilizan para personas con enfermedades motrices, diabetes, epilepsia, Alzheimer, etc.

Sociedad Bubba murió en mis brazos: dueña de perritas asesinadas exige justicia

“Debemos respetar a estas mascotas, porque no tienen una funcionalidad de recreación, sino que tienen una tarea importante: ‘Cuando veamos una mascota de trabajo debemos respetar su espacio, y pedir permiso antes de acercarnos’”, mencionó Adrián Rodríguez, director administrativo del hospital.

El resto de los pasajeros pidieron explicaciones

Ante la presión del momento, la joven solo lloraba y mostraba un estado de vulnerabilidad; sin embargo, el resto de los pasajeros mostraron su apoyo a la joven y a su mascota.

“Queremos al perro en el vuelo (...) el perro que no se baje”, manifestó la persona que grabó todo el suceso. Además, en repetidas ocasiones pedían explicaciones del por qué no podía estar a bordo con el perro.

#vivaaerobusmexico #mascotas #apoyoemocional #fyi #perrostiktok #perros #vuelo ♬ sonido original - Carlos Valadez @pa_servirleausted ¿Qué opinan? @vivaaerobus baja a pasajera con mascota de apoyo emocional porque al perrito se le cayó el bozal, ya no se lo pudo poner porque el perrito se puso muy nervioso. Vean cómo no es muy fácil de encontrar en su página la reglamentación para viajar con mascotas. Yo viajando siempre con mis perros ya viví lo que es que no me dejarán subir porque no les parecía que mi transportadora fuera lo suficientemente grande para mi perra (habiendo viajado muchas veces con la misma perra y la misma transportadora. #vivaaerobus

Aunque al final del video se logra ver que entre varias personas intentan ponerle nuevamente el bozal al perrito, la persona que grababa alegaba con la aeromoza que la mascota no era nada agresiva, sin embargo, no recibió respuesta. El video ya cuenta con más de 24 millones de visualizaciones, y ante la intriga de la gente por saber que más había pasado, el usuario @pa_servirleausted realizó un video más explicando lo que sucedió después.

#vivaaerobusmexico #apoyoemocional #apoyoemocional❣️🏡 #mascotas #mascotastiktok #mascotasdetiktok #empatia #empatiaporfavor #empatiasempre #viral #viralvideo #viraltiktok #criterio #perroapoyoemocional #mascotaapoyoemocional #perroapoyo #fyi #perroperro #videochicaapoyoemocional #perrodeapoyoemocional #mascotadeapoyoemocional ♬ sonido original - Carlos Valadez @pa_servirleausted Amigos les cuento qué paso con la chica que bajaron de @Viva Aerobus junto con su perrito de apoyo emocional 😡😡😡 #vivaaerobus

¿Cuáles son las políticas de la aerolínea para viajar con mascotas de apoyo emocional?

De acuerdo al portal de la aerolínea, los requisitos para poder ingresar con una mascota de apoyo emocional a un avión son los siguientes:

Presentar receta médica que acredite que el pasajero debe viajar con un animal de apoyo emocional; esta debe contener los datos que el portal web de la aerolínea especifica.

La mascota debe portar arnés, correo y placa de identificación.

De no contar con adiestramiento, la aerolínea menciona que debe contar con una carta de buen cuidado y viajar en una transportadora; o en caso de que no quepa en una, debe portar bozal.

Por otro lado, para que el perro no utilice bozal, la aerolínea pide presentar un certificado de adiestramiento avanzado.

Foto de Samson Katt en Pexels

Usuarios en Internet expresaron descontento, pues la joven pasajera pasó varios filtros antes de ingresar al avión, mismo en los que les permitieron ingresar en compañía del perro, sin embargo, no fue hasta que subió al avión cuando se le solicitó que se bajara en vista de que el perro no tenía puesto su bozal.

Publicado originalmente en El Sol de Tijuana