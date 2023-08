En lugar de detener a un ladrón, perro le pide que lo acaricie (Video)

Muchas personas buscan tener una mascota en casa para que también pueda vigilarla, se vuelvan en guardianes o al menos avisen del peligro, pero esto en ocasiones no funciona, tal como lo vivió está familia al ver la forma en que un ladrón robó una bicicleta del garaje.

En imágenes que fueron compartidas originalmente por el Departamento de Policía de San Diego, Estados Unidos, se puede ver el momento en que un presunto ladrón, aprovecha que la puerta de un garaje se encuentra abierta para tomar una bicicleta.

Cuando se dispone a huir, la mascota de la casa, un golden retriever, sale para interceptar al ladrón pero, en lugar de detenerlo, lo que quería el perro era que lo acariciaran.

Al mostrarse más que juguetón, el ladrón decide regresar por un momento y se pone a jugar con la mascota. Tras hacerle cariñitos, darle unos cuantos besos y rascarle la panza logra que el perro se calme un poco y se dispone a huir.

“Eres el perro más cool que he conocido. Te amo también”, se escucha decir al hombre. “Te gustaría venir a casa conmigo, ¿dónde está tu papá?, él sabe que dejaron el garaje abierto… Cómo es que tienen tantas cosas, yo necesito estas cosas”.

El perro solo se queda observando al ladrón en su huida y, antes de que termine el video, se puede ver cómo sale corriendo posiblemente para perseguirlo.

En redes sociales el video se volvió viral en múltiples cuentas en TikTok y Twitter que decidieron compartirlo en donde los usuarios decidieron comentar y bromear con la actitud del perro e incluso lo señalaron como posible cómplice del robo.

“Yo pienso que el perro estaba involucrado”. “Tienes que amar a los Golden Retrievers”. “Creo que de verdad se enamoró del perro antes de robar la bicicleta”, “Prueba de que los Golden no son conocidos por sus habilidades de perro guardián”, señalaron algunos comentarios.

Police in San Diego released video Friday of a man they say stole a bike from a garage in a Pacific Beach neighborhood. If you know who he is or where the bike is contact SPD. pic.twitter.com/Zg99XNf3CE — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) August 5, 2023

¿Qué se sabe del robo de la bicicleta?

Brian Brecht, teniente del Departamento de Policía de San Diego, explicó que el robo visto en las imágenes ocurrió el pasado 15 de julio cerca de las 22:40 horas en un hogar dentro de Diamond Street en Pacific Beach.

Indicó que la bicicleta se encuentra valuada en cerca de mil 300 dólares, es decir, poco más de 22 mil 206 pesos, por lo que sus dueños buscan obtenerla de regreso.

“Todavía estamos buscando el tema. Es por eso que publicitamos esto en redes sociales, pero con suerte, podemos obtener algunos consejos del público”, añadió Brecht.

En cuanto a la descripción del sospechoso como ladrón señalaron que se trata de un hombre de cerca de 30 años que vestía gorra azul y blanco, una camisa gris y zapatos deportivos naranjas. Junto a las imágenes, que se han hecho virales a causa del perro, la policía pidió a cualquiera que tenga información del supuesto ladrón comunicarse con ellos.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla