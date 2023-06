Primero "la queso" y ahora "deluxe"; qué significa la nueva palabra que acapara las redes

Parece que apenas fue ayer cuando el término "la queso" inundaba las redes sociales y era utilizado por todos, sin embargo, ahora que ha pasado la euforia, ha llegado una nueva palabra.

"Deluxe" es la palabra que se ha vuelto viral y por lo mismo, ha provocado curiosidad entre aquellos que desconocen su significado. Así que hoy te explicaremos de donde surgió y cómo se usa.

¿De dónde surgió la palabra Deluxe?

La palabra "Deluxe" surgió en la comunidad LGBT+, gracias a un grupo de Facebook de temática pop, denominado Humor POPting.

Un usuario escribió que acaba de "inventar un nuevo término" para el humor pop: "Deluxe".

Sin embargo, señaló que esperaba que dicha palabra no fuera copiada por los "heterosexuales", pues al parecer el término debía quedarse donde había surgido, es decir, en la comunidad LGBT+.

Fue en esta grupo que la nueva palabra "Deluxe" se originó. | Foto: Facebook Humor PoPsting

¿Qué significa Deluxe?

Dentro del grupo, el usuario también explicó su significado y detallo que "Deluxe" debía ser usado para referirse a versiones mejoradas y de lujo.

Por ejemplo, Jennifer Lopez dio un discurso tras recibir un premio donde dijo: "Mi gente latina", pero ahora con la nueva palabra sería "Mi gente deluxe".

Y aunque desde el principio, en el grupo de Facebook se externó sobre que no se quería que la palabra se popularizara, justamente sucedió todo lo contrario y ésta se viralizó hasta el punto de que surgió toda una ola de memes debido a ella.

Declaró inaugurado el uso de la palabra "deluxe". 💋



*heteres abstenerse. pic.twitter.com/Po4cpZVhjM — Alberto Vargas (@Alberto29611870) May 18, 2023 Estaba como poseída, pasaba el 80% del tiempo diciendo DELUXE sin entenderlo y el otro 20% suplicando que alguien más dijiera DELUXE para seguir hablando de eso y DELUXIAR pic.twitter.com/RDnSkPOARA — Serch De Grosella (@wtf_grosella) May 18, 2023 La queso? Está muerta. Lo de ahora es y las deluxe 💋 pic.twitter.com/h5VWERdoG8 — 𝕿𝖔𝖗𝖙𝖎𝖑𝖑𝖊𝖗𝖎𝖆 𝕭𝖏ö𝖗𝖐 (@pineappleslic3) May 18, 2023 Alguien pregunta que significa ser deluxe:



Los gays en chinga :



— ser deluxe significa ser cool y hacerte notar

— pic.twitter.com/JfSCv8ka89 — nandito ⚡️ (@PherOfTheMoon) May 20, 2023