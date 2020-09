Samuel García vende en más de 1 mdp su deportivo tras desliz con niños con cáncer

En un millón 350 mil pesos vendió su auto BMW i8 el senador Samuel García.

Lo obtenido se destinará a la ayuda de niños con cáncer que padecen el desabasto de medicamentos para sus quimioterapias.

"Finalmente el vehículo BMW i8 se vendió en un millón 350 mil pesos. Con esta cantidad seguiremos ayudando con medicamentos a niños y niñas con cáncer", dice en su Twitter el legislador.

"Estamos muy agradecidos con las asociaciones y las familias de los menores que nos abrieron las puertas para apoyarlos", añade.

147 guerreros beneficiados con quimioterapias y medicinas para seguir con sus tratamientos con la donación que hoy hicimos a Manitas Pintando Arcoíris

Luego de entregar un donativo de 200 mil pesos a la organización Manitas Pintando Arcoíris, que apoya a niños con cáncer, el Senador refirió que el jueves concretaría los trámites bancarios para entregar el BMW a un comprador.

También donó 250 mil pesos a Apadrina un Niñ@, otra agrupación que ayuda a menores con cáncer.

Con los recursos obtenidos por la venta del BMW comprará computadoras para estudiantes de bajos recursos que no cuentan con el equipamiento tecnológico para tomar clases a distancia.

El senador es precandidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano a la que se ha sumado el diputado local Luis Donaldo Colosio.

Una vez más, el senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, hizo estallar las redes sociales tras la publicación de un video por parte de su esposa en el que el funcionario confundió a Manitas Pintando Arcoíris, una asociación que apoya a niños con cáncer, con un refugio para animales.

En el video asegura que se trata del “refugio de animales más grande del estado”. Además, el funcionario precisó que, como una buena causa, regalaría una tonelada de croquetas y dos de cemento.

“Vamos al refugio Manitas pintando arcoíris, es el refugio más grande de Nuevo León de animales, sobre todo de perritos. Vamos a ir a donar una tonelada de croquetas y dos de cemento para seguir adecuando y hacerlo más grande”, dijo el senador.

Aquí el Senador Samuel Garcia confunde “Manitas Pintando Arcoíris” que es un Centro de Atención a niños con cáncer con un Refugio Animal . Bravo, aplausos a este hambreado por estar en el poder , no se puede ser más.. pic.twitter.com/02JNMQL7Ke — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) September 13, 2020

Machismo

El 10 de agosto, el senador de Movimiento Ciudadano se volvió tendencia en redes sociales al ser acusado de machista por obligar a su esposa Mariana Rodríguez a no enseñar su cuerpo porque según el legislador, solo a él le pertenece.

Samuel regaña a su esposa porque ella deja ver su pierna durante una transmisión en Instagram. "Oye súbete la cámara que estás enseñando mucha pierna... Me casé contigo pa' mi, no pa' que andes enseñando", le dijo a Mariana.

WEY NETA? No se que me da mas tristeza si ver a @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su "esposo" el senador de Nuevo León, valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT!

Que tristeza la neta.

Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia pic.twitter.com/QRUGBwqMsB — Cindiley Ojeda (@CindileyOjedaM) August 10, 2020