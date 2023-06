¿Lección de vida? Hombre en Bélgica finge su muerte y llega en helicóptero a su funeral

Para darle una lección a su familia, David Baerten, un hombre de 45 años, decidió engañar a todos fingiendo su muerte y después aparecer en su funeral de la forma más extravagante posible: en un helicóptero.

El hombre organizó todo junto con su esposa e hijas avisando a sus allegados la terrible noticia a través de redes sociales donde aseguraron que Baerten había perdido la vida después de un accidente.

Puedes leer también: Mujer en Ecuador despierta en su funeral; pedía auxilio golpeando su ataúd

La familia organizó un funeral, pero todos los asistentes fueron sorprendidos cuando al lugar aterrizó un helicóptero y en él estaba David Baerten. Cuando lo vieron de inmediato corrieron a encontrarse con él.

#fyp @el.tiktokeur2 Tu nous as eu on t aime mon ami on est content que tu es parmis nous ❤️❤️ #pourtoii #fypシ @Ragnar_le_fou ♬ son original - Thomas faut

Entre lágrimas y abrazos, la familia se reunió con el hombre demostrando el alivio que sintieron al saber que todo se trataba de una broma.

#pourtoii #fypシ ♬ son original - Thomas faut @el.tiktokeur2 Tu nous a eu je te le jure j etais en pleure moi et apres j ai eu le choc poto on t aime beaucoup ❤️@Ragnar_le_fou @Leclercq Philippe #fyp

¿Por qué lo hizo?

De acuerdo con The Times, David Baerten aseguró que lo hizo porque muchos integrantes de su familia ya no se comunicaban con él y trataba de concientizarlos sobre la unión que debe existir entre ellos.

“Lo que veo en mi familia muchas veces me duele. Nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos. Me sentía despreciado. Por eso quería darles una lección de vida y demostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos”, aseguró.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, algunos usuarios criticaron la acción argumentando que es un poco extremista inventar tu propia muerte y sobre todo llegar a tu funeral en un helicóptero con cámaras listas para captar el momento, por lo que esta broma pudo haber sido una simple estrategia para lograr seguidores.