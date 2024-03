Clara Brugada descarta medidas de seguridad en eventos

Clara Brugada, candidata a la jefatura de Gobierno por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", declaró que no tomará medidas de seguridad en sus eventos, para prevenir actos en los que pueda estar en riesgo.

La candidata de Morena expuso que las protestas de ayer, durante su intervención en un evento organizado por la Universidad Iberoamericana, no fueron realizadas por estudiantes de Ayotzinapa, como se identificaron. Por ello, lanzó un llamado para que los estudiantes normalistas se deslinden de lo ocurrido y responsabilizó a la oposición de provocar este tipo de actos.

“Queda muy claro que hay personas que están utilizando esta lucha social, para golpear (…). No voy a implementar medidas de seguridad. No las tuve ayer, no las tuve hoy ni las voy a tener en los demás días. Yo voy a seguir de manera libre haciendo mi campaña y convocando a que haya respeto”, dijo.

Clara Brugada aseguró que está dispuesta a acudir a cualquier universidad; porque pese a lo ocurrido, no tiene por qué dejar de hacerlo, ya que los jóvenes quieren escuchar las propuestas.

En cuanto a las acusaciones de Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, por la supuesta intervención de Martí Batres, jefe de Gobierno, en el proceso electoral, son “bolas de humo” que buscan llamar la atención ante la caída de la oposición en las preferencias de la ciudadanía.