INE rechaza remover a Luisa Cantú como moderadora del tercer debate presidencial

El Consejo General del INE rechazó por unanimidad la petición del PAN de remover a la periodista Luisa Cantú como moderadora del tercer debate presidencial. El partido habría pedido removerla por una presunta simpatía hacia la Cuarta Transformación.

En sesión extraordinaria, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, acusó que Luisa Cantú ha emitido declaraciones a favor de Morena, por lo que pidió al INE revaluar su participación para garantizar la imparcialidad en la moderación del último debate presidencial.

“(Luisa Cantú) ha manifestado que Morena es el partido con más cientos de miles y millones de militantes del país en un partido gigantesco, sin dejar de señalar sus diversos comentarios a favor de las políticas del Gobierno Federal. Estas posiciones evidencian una clara tendencia hacia el oficialismo, por ello se debe de revaluar su participación, se debe de evitar el favoritismo y la posible intervención a favor de alguno de los candidatos”, acusó.

Elecciones 2024 TEPJF rechaza, por segunda ocasión, validar candidatura de García Cabeza de Vaca

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Consejo General, indicó que el PAN no impugnó a tiempo la designación de los moderadores ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que pidió al INE desestimar su petición.

Tuvo usted la oportunidad de impugnar este acuerdo. No lo hizo. Ahora viene con esta ocurrencia. La verdad es que, qué diría yo ya para no alargarnos en este tema que no amerita más.Sergio Gutiérrez, representante de Morena en el INE.





¿Por qué el INE no removió a Luisa Cantú como moderadora del tercer debate presidencial?

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, afirmó que no hay ninguna razón que sustente la remoción de Luisa Cantú, ya que sus declaraciones están amparadas en el derecho de libertad de expresión que es reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e instancias internacionales.

Agregó que Luisa Cantú sigue cumpliendo con los requisitos para moderar el tercer encuentro entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, y que el acuerdo por el que se designó a los moderadores del tercer debate está firme y es definitivo, por lo que no se puede revertir.

Elecciones 2024 Segundo debate presidencial es el más visto en la historia: INE

¿Cuáles son los temas para el tercer debate presidencial?

Javier Solórzano, Elena Arcila y Luisa Cantú moderarán el tercer debate presidencial, el cual abordará los siguientes temas: