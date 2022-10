Aumentan los costos en la industria alimentaria en México

En marzo de 2020 antes de la pandemia del Covid-19 una tonelada de maíz en Jalisco, costaba 4 mil 438 pesos; hoy vale 8 mil 376 pesos. Esto es un incremento de 88.8%.

Una tonelada de pasta de soya, en Jalisco costaba hace 33 meses, 6 mil 963 pesos y ahora su precio es de 12 mil 443 pesos la tonelada. Su precio se elevó 59%. Y solo son dos de los principales insumos de las formulaciones de alimentos balanceados.

"Otros factores que inciden en la inflación que es mundial, son el tipo de cambio, que mientras se mantenga estable, los precios no deberían tender a subir. Y obviamente, el libre acceso a materias primas pues es también fundamental", afirmó el presidente del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, CONAFAB, Genaro Bernal.

En respuesta a El Sol de México, en conferencia de prensa virtual, recordó que México tiene tratados de libre comercio con 42 países en el mundo.

“México se abrió al mundo y hoy importamos y exportamos prácticamente libre de arancel todos los insumos. Desde 1994 firmamos el Tratado de Libre Comercio y se dio un plazo de 15 años para reservar el maíz. En el 2008 empezamos a importar maíz libre de aranceles”.

Y hasta la fecha, México puede importar prácticamente todo libre de arancel. Y el tipo de cambio será fundamental y el libre acceso a las materias primas porque esto nos permitirá competir libremente, enfatizó.

“No le tenemos miedo a la competencia. Aprendimos a competir en este mundo de libre comercio. Y aquí estamos creciendo, la verdad”, dijo.

Los comercios internacionales son complementarios: importamos lo que nos falta y exportamos de lo que somos excedentarios. México es un gran exportador en cerveza, berries, tequila, petróleo. E importamos lo que nos falta como maíz amarillo y algunos otros insumos.

Son los factores que veo fundamentales. Y obviamente, también un buen manejo de parte del Banco de México, de las tasas de interés, que suben a nivel mundial y eso impacta nuestra necesidad de capital de trabajo.

Al subir la inflación, las necesidades de capital de trabajo se incrementan fuertemente. Hoy la tasa de Cetes anda arriba de 8% y hace dos, tres años estaba en 4%. Tiene sus costos que influyen en los costos de producción. Hay que tener capital de trabajo y como en todos los países, eso nos impacta.

MAS DE UN BILLÓN DE TONELADAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS

En conferencia de prensa virtual, el presidente del CONAFAB, informó de la producción mundial de alimentos balanceados, que en 2021 fue de 1 billón 235 mil toneladas.

China con 261 millones de toneladas; Estados Unidos con 231 millones de toneladas; Brasil con 80 millones; la India con 44 millones y México con 38.7 millones de toneladas. España con 35.5 millones de toneladas; Rusia con 33 millones; Turquía, con 25.3 millones; Japón 24.8 millones; Alemania, con 24.5 millones. Esto es 2021 y los 10 principales productores.

Este millón 235 mil toneladas el 28% es para pollo de engorda, que es la proteína más consumida del mundo; le sigue el cerdo, con 310 mil toneladas que es un 25%; para gallina de postura, 159 millones de toneladas se consumen en el mundo, que es un 13%.

El sector pecuario busca reducir la huella de carbono y la generación de desperdicios. Foto: Cuartoscuro

Para bovinos leche, 11% con 133 millones de toneladas: bovinos carne, 115 millones de toneladas que es el 9%.

A la acuacultura se destina el 4% de la producción mundial. En el globo, la proteína de origen marino, casi la mitad de lo que se consume viene de las granjas de agua dulce. El mar sigue con un gran potencial. También en agua dulce, unas especies salmón y trucha, se producen en agua dulce.

Para alimento para mascotas es un segmento que ya ocupa el 3% y otros en donde están caballos, pichones, conejos e infinidad de otras especies, con 7%.

La industria de alimentos balanceados en México se compone de 616 plantas con una producción de 45 millones de toneladas.

"Para este año 2022 tenemos un pronóstico de 40 millones 138 mil toneladas. Trabajamos casi a un 85% de capacidad instalada y en cuanto a millones de pesos en costo de formulación no es un costo de producción, 326 mil millones de dólares, es casi el 1% del PIB de México”, precisó el presidente del CONAFAB

Se consumen 23 millones de toneladas de granos forrajeros entre maíz, sorgo y trigo: pastas proteicas que son pasta de soya, pastas de canola y granos secos de destilerías, que es lo que queda de la producción de alcohol etílico y etanol del maíz, que es muy utilizado en nuestras plantas.

Y otros insumos que pueden ser salvado de trigo, harinas de carne y de pescado y vitaminas y minerales.

PRINCIPAL CONSUMIDOR DE HUEVO EN EL MUNDO

La baja en el costo de algunos productos de la canasta básica beneficiará a las familias de escasos recursos. / Foto: Cuartoscuro

En México, estas 40 millones de toneladas al igual que en el mundo, lo que más se consume es para pollo de engorda; pero en segundo lugar es para producción de huevo de plato con un 18.9%. México es el principal consumidor de huevos per-cápita en el mundo. Es una proteína muy accesible, fácil de cocinar y muy del gusto de los mexicanos.

Este año esperamos llegar a los 40 millones de toneladas de alimentos balanceados.

¿Cómo se comportan los alimentos balanceados por año?

No hemos dejado de crecer. En 2020 con la pandemia, nuestra industria alimenticia fue declarada esencial y no paramos. No tuvimos crisis por la pandemia.

La industria creció un 4% en 2019; 3.1% en 2020 y 2.9% en 2021.Una desaceleración pero no dejamos de crecer y este 2022 ya con las cadenas reactivadas pronosticamos un crecimiento de 3.7%.

El sector que más crece en México como porcentaje es el de perros y gatos fue del 5.6% en el 2018; 8% en el 2019; 6.5% en el 2020 y de 7% para el 2022.

Se hacen alimentos para animales de laboratorio, para zoológicos. Es un sector que crece. A todos nos impactó la pandemia, pero a diferencia de otros sectores, nosotros crecimos.

MATERIAS PRIMAS

Para las 38.7 millones de toneladas de alimentos balanceados que se produjeron en 2021, se utilizaron de sorgo de producción nacional, 4.2 millones de toneladas. Prácticamente ya no se importa sorgo en el país.

El maíz nacional utilizamos 5.7 millones de toneladas. De las 17 millones de toneladas que importó México en 2021, 12 millones de toneladas fueron para nosotros. El resto lo importa la industria del almidón, los aceiteros.

Las tortillas se producen con tres variedades de maíz diferentes / Galo Ramírez | El Sol de México

Y mucho grano que viene directo para consumo en las granjas que no pasa por nuestras plantas. Se usa sobre todo mucho grano rodado para rumiantes.

De grano de maíz se consumen 17.6 millones de maíces y de otros granos trigo, avena, 10 millones de toneladas y 22 millones de toneladas de granos forrajeros. 57.6% de las materias primas que usamos son nacionales y se importan 42.4%.

INFLACIÓN EN MÉXICO

“Todos sabemos que el proceso inflacionario en el mundo entero donde hoy México anda arriba del 8% a niveles de EU, incluye muchos productos. Me detengo en 2 con los que hacemos el 80% de las fórmulas de los alimentos.

Una tonelada de pasta de soya costaba en Jalisco en 2020 cuando inicia la pandemia costaba 6 mil 963 pesos; hoy, vale 12 mil 443 pesos la tonelada. Inflación de 59% en estos 33 meses.

Política Licencia para importación de alimentos pretende eliminar burocracia: AMLO

El maíz costaba 4 mil 438 pesos puesta en Jalisco y hoy vale 8 mil 376, incremento de 88.8% por tonelada.

Esto se refleja en el aumento de precios de la tortilla, en los aceites, almidón, fructosa e infinidad de productos. Los procesos inflacionarios en este sector tienen gran impacto. E insisto. Esta inflación viene del mundo entero que la sufre.

"Mucho es resultado de la pandemia del Sars-Cov-2, que se cortaron las cadenas de logística. Hoy tenemos la invasión de Rusia contra Ucrania, donde están almacenadas millones de toneladas de trigo que no se pueden llevar al resto del mundo; hay escasez de contenedores para mover materias primas. Sí, tenemos este impacto producto de diferentes factores”, aseguró Genaro Bernal.









