Billú: Una banca para gamers

En la era de los neobancos, Billú, la banca digital de Afirme Grupo Financiero, quiere destacar con una estrategia que se enfoca hacia clientes con un estilo de vida apegado a la tecnología, dejando de lado los segmentos “tradicionales”.

En entrevista con El Sol de México, Martín Mercado, director general de Billú, señala que la estrategia inicial del banco está enfocada en los llamados early adopters, jóvenes con un gusto particular por la tecnología entre los que destacan los gamers, fanáticos de los videojuegos.

“De los casi 128 millones de mexicanos que somos, 60 millones se consideran gamers, es un dato sorprendente, y otro de dato que sorprende es que el promedio de edad de estos gamers es de 35 años, ¿qué nos quiere decir esto?, que ya tienen un poder adquisitivo importante, aunque nuestro rango de edad inicia con jóvenes de 18 años”, explicó.

Mercado subraya que no se está etiquetando a la marca en un segmento, sino más a un estilo de vida, un conjunto de personas que comparten un gusto.

A sólo cinco días de su lanzamiento, Billú ya contaba con alrededor de 10 mil clientes | Fotos: Roberto Hernández /El Sol de México

“Nos hizo mucho sentido cambiar la etiqueta de los bancos tradicionales que se enfocan en segmentos A, B, C o D y la verdad es que no buscamos hacer eso, sino enfocarnos más en un estilo de vida del cliente”, reitera.

Para afianzar esta estrategia, la marca ha hecho alianzas como con la streamer Rivers, una joven con cerca de cuatro millones de seguidores en Instagram y que, de acuerdo con Mercado, ha sido clave en el crecimiento de la marca.

A sólo cinco días de su lanzamiento, Billú ya contaba con alrededor de 10 mil clientes, un avance que el mercado atribuye en gran parte a la alianza con la streamer, y para su primer año espera llegar a 250 mil para después crecer a doble dígito anual.

Pero la historia de este neobanco empieza hace año y medio, de la mano de Visa, su socio estratégico, junto con el que comenzaron investigaciones y encuestas de mercado para determinar a sus clientes prospectos.

Mercado dijo que buscaban destacar entre las fintech, neobancos y los bancos tradicionales que están digitalizándose.

El neobanco apuesta por un estilo de vida, no por segmentos tradicionales

“Es un mercado que se está volviendo muy competitivo. Yo lo llamo el ‘océano rojo’ ya que es cada vez más grande pero son los mismos jugadores dirigidos a los mismos clientes, no hay nada de innovación. Nosotros buscamos ser el ‘océano azul’, que es la otra parte que busca generar esta disrupción”, comentó.

Al estar enfocado a la tecnología como su principal estrategia de marca, Billú ha integrado el Metaverso como ecosistema.

“Es muy interesante porque no sólo es realidad aumentada o realidad virtual, existen diferentes ecosistemas o galaxias que les llamamos, como la parte de activos digitales, en donde entra la parte de los NFT (token no fungible) que están basados justamente en todo este tema de de blockchain y por ahí vamos a arrancar como banco”, señala.

El directivo insistió en que dentro del metaverso existen diferentes ecosistemas como la parte de redes sociales, el gaming, los activos digitales, entre otras, pero la gente sólo se ha enfocado a la parte de Meta, o lo que antes era Facebook, de realidad virtual y realidad aumentada.

“La gente lo identifica así, pero engloba muchísimo más y nosotros vamos a empezar con el tema de activos digitales y blockchain, y cómo lo vamos a adaptar a todo el tema financiero, pues tenemos que ser muy inteligentes, primero enfocados a la educación y posteriormente a cosas que sean necesidad para los clientes.

Vamos a integrar esa parte de la tecnología de blockchain que me parece que va a ser el futuro de las finanzas y en algunos otros países ya lo están viviendo así

"No vamos en esta primera etapa a lanzar algo que tenga que ver con realidad aumentada, pero sí vamos a integrar esa parte de la tecnología de blockchain que me parece que va a ser el futuro de las finanzas y en algunos otros países ya lo están viviendo así, como es el caso de El Salvador, Nigeria y China, donde las criptomonedas están operando al cien por ciento y en la Unión Europea donde ya se está regulando esta parte”, abunda.

En ese sentido, considera que la disrupción de Billú tiene que ver con llegar a un mercado en el que los bancos hoy en día no están presentes, como es el tema de gaming y el metaverso.

Para educar a la población al respecto, el banco digital trabaja con universidades como el Tec de Monterrey, la Universidad de Monterrey (UDEM) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en la retroalimentación de productos y servicios que generen valor y sean provechosos para los clientes.





De contador a CEO

Martín Mercado es contador de profesión, una carrera que estudió por influencia de sus padres, sin embargo, no siguió ese camino. Desde joven comenzó a trabajar en la banca, primero en un call center y de ahí fue escalando hasta las áreas de digitalización.

“Yo decía: ‘pues bueno, quiero ser contador porque mi mamá y mi papá son contadores’, pero al final pues no me terminó gustando mucho y como empecé a trabajar muy joven me gustó mucho la banca. Sin duda que en el camino que elegí me ha ido muy bien, afortunadamente, he trabajado mucho, he tenido muchos tropiezos, muchas victorias, pero al final todo es experiencia”, cuenta.

Ahora, como CEO de un banco digital, Mercado quiere aportar su granito de arena para la bancarización en el país, a través de estas estrategias con Billú.

El nombre del neobanco proviene de la fonética del término inglés be you, es decir “sé tú”

decir “sé tú”Empezó a trabajar en “el banco fuerte de México” a los 18 años, contestando llamadas, para después pasar a un área de soluciones de negocio que está muy enfocada a ver toda la parte comercial y la relación con los productos, fue ahí donde inició con proyectos de banca móvil.

Ya inmerso en este mundo de la banca digital, Mercado estudió una maestría en Administración de Negocios y una certificación.

Luego de diez años entró a Afirme, como gerente de Banca Móvil y luego escaló a una subdirección en nuevas tecnologías, donde le tocó ser parte de la apertura de un laboratorio de innovación, la semilla de lo que sería Billú.

Ya como director del banco, a sus 34 años, Mercado estudia una maestría en blockchain, dice, para prepararse para el futuro.

“Desde que contestaba llamadas veía lo complicado que era ser cliente, desde levantar una aclaración, hacer un proceso, te tardabas a lo mejor horas en que te contestaran una llamada, desde ahí inicia esa parte de hacer las cosas diferentes para los clientes, y al final toda esta formación me ha permitido ponerme en el lugar del cliente de una forma diferente a otros que no pasaron por todo este trayecto”, narró el directivo.

Nombre con sentido

El nombre de Billú proviene de la fonética del término inglés “be you”, es decir “sé tú”, que de acuerdo con su director proviene de la búsqueda de un nombre disruptivo, diferente, que transmitiera un buen significado.

“Buscamos ser ese banco, que dijera ‘el banco eres tú’, además está la parte del ‘billullo’, el billete, y en francés además salió que es la pronunciación de joya. Con todo esto queremos transmitir que el cliente se sienta cómodo con sus finanzas. Buscamos ser parte de su día a día y yo creo que es esta parte donde empezamos, desde el nombre, a ser disruptivos”, refiere.

La aparición de Billú como banco digital de una manera acelerada se dio gracias a que Afirme ya tenía dos licencias bancarias, contó Mercado.

“Nosotros decidimos trabajar sobre la misma licencia de Afirme porque pensamos que es una licencia que es sólida, tenemos un muy buen respaldo y nos pareció importante que estamos viendo un nuevo segmento, pero tenemos que estar respaldados por un grupo financiero sólido”, concluye.