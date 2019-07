David Lipton será reemplazo interino de Lagarde al frente del FMI

El FMI dijo el martes que su directora gerente Christine Lagarde, nominada para presidir el Banco Central Europeo (BCE), será reemplazada interinamente por el número dos de la entidad, el estadounidense David Lipton.

"Aceptamos la decisión de la señora Lagarde de renunciar temporalmente a sus responsabilidades en el FMI durante el período de nominación" al BCE, dijo la entidad en un comunicado. "Tenemos plena confianza en el vicedirector gerente David Lipton como director gerente en funciones", añade la nota.

El Directorio Ejecutivo del Fondo, formado por 24 miembros, deberá ahora reunirse con rapidez, algo que podría ocurrir este mismo martes, para determinar los plazos y condiciones para seleccionar al sustituto de Lagarde.

I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period. — Christine Lagarde (@Lagarde) 2 de julio de 2019

Aunque aún le restaban dos años de mandato al frente de la institución que presidía desde 2011, lo cierto es que desde hacía tiempo se rumoreaba sobre la posibilidad de que Lagarde cruzase de nuevo el Atlántico de vuelta a Europa.



La más inesperado es el cargo escogido: presidenta del todopoderoso Banco Central Europeo (BCE), en un momento en que el órgano emisor europeo ha decidido aplazar el fin del estímulo monetario para apoyar la todavía endeble recuperación en la zona euro.



Lagarde, abogada de formación y con una amplia experiencia política, no es economista.



En Washington, no obstante, ha logrado hacerse respetar como la primera mujer al frente del Fondo en sus más de siete décadas de historia y mantener el rumbo de la institución en plena tormenta con la profunda y peligrosa crisis de deuda en Europa, incluida la mancha del dudoso éxito del programa de rescate a Grecia.



Entre sus logros figuran haber dado mayor flexibilidad al organismo que es referente de la ortodoxia económica mundial y aumentar el énfasis en la desigualdad, el cambio climático y cuestiones de género.



Deja abierto, asimismo, el mayor programa en la historia de la institución con Argentina, por valor de 56.000 millones de dólares.



Ahora se abre el complicado escenario sobre quién le sucederá al frente del fondo, un puesto clave en la arquitectura económica mundial y que responde a un delicado equilibrio de poder.

