Dejamos una ABM más democrática: Marcos Martínez

La Asociación de Bancos de México “es hoy una de las instituciones más sólidas y profesionales en el país”, dice con orgullo Marcos Martínez Gavica, quien en unos días entregará la presidencia del organismo que asumió en 2017.

Sin pensar aún en el retiro, el banquero que en 2012 se convirtió en el personaje del año al lograr para Santander la colocación más alta en la historia de la Bolsa Mexicana de Valores —superando a la de Telmex, a principios de los años 90— se alista para el cambio de estafeta que tendrá lugar en la 82 Convención Bancaria, a realizarse la semana próxima en Acapulco.

En entrevista, el también presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Santander platica de su experiencia más reciente al frente del gremio y la relación con el nuevo gobierno, la cual, asegura, es “muy buena”.

Por lo pronto, las cifras del bienio 2017- 2018 muestran que el monto de la cartera de crédito de la banca pasó de cuatro billones 462 mil millones de pesos a cinco billones 185 mil millones, mientras que el índice de morosidad bajó de 8.9 a 2.1 por ciento.

¿Cómo deja a la ABM, cuáles son sus aciertos como presidente y qué retos hereda a Luis Niño de Rivera?

Entre los aciertos de esta mesa directiva, no sólo míos, sino de quienes nos acompañaron, están que los objetivos que nos propusimos los cumplimos, como la Ley Fintech.

Le dimos un gramo más de institucionalidad a la ABM, es ahora más democrática, más moderna en su gobierno corporativo interno, más institucional, y estamos orgullosos de que es hoy una de las instituciones más sólidas y profesionales en el país. Eso es lo que dejamos, una ABM moderna, profesional, sólida y democrática.

Afortunadamente tiene todas estas características de tal forma que quien llega no tiene que inventarse un objetivo, está clarísimo. Tenemos dos grandes ramas: una de ellas es el CoDi (una tecnología para pagos y cobros que utiliza códigos QR), terminar ese producto, y la digitalización de la banca y los biométricos, que estarán listos en el primer trimestre de 2020.

¿Qué espera para esta 82 Convención Bancaria?

Espero que tengamos una convención bancaria muy productiva, donde podamos reflexionar sobre las nuevas tecnologías, cómo afectan a nuestra industria y cómo van a repercutir en que seamos más eficientes, para que tengamos costos más bajos y seamos más seguros.

Será el tema central. La visión del futuro y las nuevas tecnologías.

Foto: Roberto Hernández

¿Cómo van a afrontar el reto de la ciberseguridad?

Tocando el tema desde diversos aspectos, pero ese ya lo estamos abordando desde hace un buen rato, y por supuesto que las nuevas tecnologías nos van a ayudar, tanto los biométricos como la digitalización de muchos de los procesos nos van a ayudar a que los ciberataques sean mucho más complicados.

¿Cómo han avanzado o cómo han venido abordando este tema?

Prácticamente en todos los bancos una de las principales partidas presupuestales en su inversión en tecnología tiene que ver con mejorar la seguridad. Gremialmente hemos creado grupos de trabajo que están coordinándose para detectar posibles ciberataques, protegernos y dar aviso a todos los bancos y las autoridades.

Hemos tejido toda una buena red, hemos desarrollado una serie de protocolos que ayudan a que los ciberataques sean menos posibles.

¿Ha crecido la inversión de los bancos en materia de seguridad, hay alguna recomendación de cuánto deberían invertir los bancos para este tema?

No la hay, y no se cuantifica porque la ABM no tiene el dato, pero sí sé que la preocupación por mejorar tecnología y la seguridad tecnológica es un rubro muy importante para el sector.

El año pasado hubo un llamado de atención del Banxico porque algunas instituciones no habían estado cumpliendo con los estándares de seguridad...

Yo creo que ya todos los bancos están con el protocolo adecuado. En ese momento había unos que, estando bien establecido cuál era el procedimiento, no lo estaban cumpliendo, no sé quiénes son porque no fue público, pero sí sé que el Banxico le dio un seguimiento muy estricto para que todos los bancos cumplieran y con esto evitar los ciberataques.

En la Convención se presentará el CoDi, ¿cómo dar certeza a los usuarios de la seguridad que va a tener el sistema?

El CoDi, por la información que lleva, cómo se da de alta y la combinación con los biométricos, entre las cosas que tiene es que hace la operación más segura, lejos de que seas más vulnerable porque todo es electrónico.

Va a tener todos los sellos y recomendaciones dentro de esta herramienta.

Otro tema que preocupa es el lavado de dinero, ¿temen más vigilancia, más presión en reportes o mayor marcaje?

Es un tema que ha sido muy relevante para el sistema financiero y las autoridades desde hace muchos años. El departamento que más ha crecido en número de personas en todos los bancos tiene que ver con temas de lavado de dinero.

Foto: Roberto Hernández

Es desde siempre una preocupación que tenemos nosotros, nuestras autoridades y otros países. No hay novedad, excepto que es una prioridad para todo el mundo, estamos trabajando estrechamente con las autoridades desde hace ya muchos años para acá.

S&P redujo la perspectiva de la calificación de México, Pemex y ahora varias empresas e instituciones financieras y de seguros, ¿cómo les afecta esto?

Es un tema al que hay que ponerle atención y evitar que esto suceda. Hay que atenderlo, no dejarlo pasar. Tenemos que darle la importancia que tiene.

A la banca le afecta porque los inversionistas ven una desmejora en el mercado que atendemos. Lo que tenemos que hacer es seguir cumpliendo con las reglas que tenemos para la clasificación del riesgo de crédito, pero en la realidad lo que ves es la solidez de la banca y el comportamiento de su cartera que es espléndido.

El crecimiento de la cartera y el potencial de negocios que representa una población que todavía es joven, con muchos entrantes al sistema financiero en el futuro, eso es lo que le da mayor certidumbre a los inversionistas.

¿Cómo deja a la ABM en cuanto a su relación con el gobierno actual?

Estamos muy bien, como se pudo observar en el evento que se hizo en enero de las medidas para el fortalecimiento del sistema financiero, ahí quedó claro que la relación es cordial, es buena, es de muy buena coordinación y de objetivos comunes.

Hay muy buena relación con las autoridades y con el nuevo gobierno.

¿Incluso con los legisladores?

Estamos muy bien con ellos. Hemos tenido avances importantes en la relación.

¿Qué hay de la iniciativa sobre las comisiones? ¿Se tiene ya un acuerdo entre bancos y el Legislativo que se pueda presentar en la Convención?

Llevamos trabajo avanzado. Ojalá podamos presentar algo para la Convención, no lo puedo asegurar pero ojalá que sí. Ahí vamos.

¿Qué es lo más destacable de ese trabajo conjunto?

Que habrá medidas que van a beneficiar a nuestros clientes, a los usuarios de la banca.

¿Habrá más beneficios, más productos sin comisiones?

Seguro, porque la competencia entre los bancos es cada vez más dura y creciente, y una de las herramientas más efectivas que se tiene es la tasa de interés y las comisiones, independientemente del servicio.

Con la llegada de Adalberto Palma a la CNBV, ¿qué esperan en la relación con el nuevo regulador? ¿Ya tuvieron acercamiento con él?

Hemos tenido el acercamiento y la relación es con un profesional conocedor del sector, con muchas ganas de hacer las cosas muy bien y con las herramientas para hacerlo. Vemos una relación positiva con un gremio que conoce bien porque ha sido parte de él por mucho tiempo, ha vivido los dos lados de la mesa y eso le da ventajas y por eso vemos que vamos a trabajar muy bien juntos.

¿Esperas regulación asimétrica para bancos pequeños y grandes?

No sé. No hemos platicado nada de eso al respecto.

¿Qué viene para Marcos Martínez?

Yo sigo aquí, sólo me fui de la ABM. Algún día hay que retirarse, pero no lo veo próximo.