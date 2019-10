Disruptores | Glassdoor: El watchdog de las empresas

Uno de los grandes cambios que ha traído la tecnología basada en la información es la transparencia como valor fundamental de las sociedades que se hacen llamar democráticas.

Mientras el descontento y desconfianza contra las estructuras de poder aumenta entre la población, los gobiernos y los gobernantes son obligados a hacer pública información que antes se mantenía tras bambalinas: estados financieros, origen de las riquezas personales, conflictos de interés, ejercicio del gasto público.

Las empresas y empresarios no se escapan de esta corriente. Queremos saber qué hacen, cómo lo hacen y si se alinean con nuestros valores. Sobre todo si vamos a trabajar para ellos.

Glassdoor, la empresa que dirige Luciana Caletti en Latinoamérica, hace de estas tendencias un negocio.

Rich Barton, uno de los fundadores de la plataforma y quien abrió también la empresa de arrendamiento inmobiliario Zillow después de Expedia, fue considerado como uno de los 100 innovadores más importantes menores de 35 años por el MIT, y fue nombrado por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, como su embajador de emprendimiento global.

“Glassdoor fue creado con la misión de traer transparencia al mercado, para que las personas puedan realmente conocer a las compañías antes de tomar una decisión de carrera”, comenta Luciana.

Esta herramienta es una plataforma digital mediante la cual cualquier persona puede realizar una reseña sobre la empresa en la que ha trabajado.

Glassdoor abreva de agregadores de reseñas de diferentes ámbitos, desde el ecommerce, la movilidad o el entretenimiento, tales como Amazon, Uber, Metacritic o Rotten Tomatoes.

Mediante la plataforma, las personas evalúan con un cuestionario a las empresas en materias como salarios, prestaciones, ambiente, posibilidad de crecimiento, incentivo al talento, calidad del liderazgo y se les asigna un puntaje.

Es así que una persona interesada puede conocer, por ejemplo, cuántos extrabajadores le recomendarían laborar a esa empresa a un amigo, cuánta gente aprueba al CEO, cuáles son las ventajas de trabajar ahí, las desventajas, o las recomendaciones que le han hecho a la Dirección.

Entre algunas de las reseñas que se han posteado sobre algunas de las empresas más grandes en México se puede leer: “poco tiempo libre, sales tarde, no ves mucho a tú familia, un poco de estrés”.

“Pasando el periodo de la curva de aprendizaje, es difícil adquirir mayores responsabilidades”.

“No pagan lo que te ofrecen y el trato no es el adecuado, no tienes toma de decisión, todos culpan a los demás, nadie toma responsabilidad de sus errores por miedo a perder su trabajo”.

La plataforma también permite informar a los potenciales candidatos sobre los procesos de selección, el tipo de preguntas que hacen los reclutadores y en general comentarios para saber qué esperar de una entrevista de trabajo.

Luciana comenta: “nos dimos cuenta que las personas usan las reseñas en internet para tomar cada decisión de sus vidas. Si voy a viajar, voy a ver el hotel en el que me voy a quedar, si voy a cenar, veo las opiniones de los comensales, si voy a comprar un teléfono, veo las opiniones de quienes ya lo compraron.

“Pero para una de las decisiones más importantes en la vida, que es dónde vamos a trabajar, estamos tomando esa decisión en la oscuridad, sin ninguna información, y estamos descubriendo cómo es trabajar en las empresas ya que estamos dentro. Y si eso no se ajusta a nuestras expectativas, esto no es bueno porque no vamos a ser felices ahí y no va a ser bueno para la compañía, porque los trabajadores felices son más productivos y traen más resultados financieros”.

Toda esta información es utilizada por personas en busca de trabajo, pero también por las mismas empresas para identificar y corregir problemas, como pueden ser brechas salariales entre hombres y mujeres, malos tratos, acoso o, en general, un mal ambiente laboral. De esta manera, la plataforma le ahorra a los trabajadores el sinsabor de llegar a un lugar que no se adecúa a sus necesidades y a las empresas una rotación temprana y costosa de personal.

“Lo que vemos es que más y más compañías quieren ser más transparentes acerca de quiénes son y qué cultura laboral las persona van a encontrar, porque de otra manera la relación entre ellos no va a funcionar.

“Entonces, Glassdoor es la plataforma donde tomas una decisión informada, donde tienes toda la información que necesitas para encontrar el trabajo que amas”.

PUERTAS DE CRISTAL

Glassdoor es la creación de Robert Hohman, Rich Barton y Tim Besse, egresados de las filas de Microsoft. Los tres formaron parte del equipo que ayudó a crear la plataforma de viajes en línea Expedia Group.

Según contó para la revista Business Insider en 2015, luego de trabajar para Expedia, en 2006 Hohman se tomó todo un año sabático no haciendo nada más que jugar el videojuego de rol World of Warcraft (WoW) antes de crear Glassdoor.

“Cada día mandaba a los niños a la escuela y luego reinaba como un orco guerrero. Aprendí de jugar WoW sobre comunidad, fue la primera vez que realmente me sentí parte de una comunidad en línea. Jugué por un año sin parar hasta alcanzar el máximo nivel, estaba enloquecido por alcanzar esa meta y literalmente al día siguiente que lo logré, fundé Glassdoor”.

Glassdoor es la evolución de estas experiencias, pues al igual que Expedia, Trivago y Zillow las cuales proveen transparencia en los campos del turismo o las bienes raíces, Glassdoor abre información para el mercado laboral.

Antes de llegar a Glassdoor, Luciana había trabajado para su propia compañía a la que llamó Love Mondays.

La empresa también informaba sobre los niveles salariales de las compañías y la satisfacción de sus empleados dentro del mercado brasileño. Previo a ser adquirida por Glassdoor en 2016, Love Mondays había logrado levantar capitales por dos millones de dólares de diversos inversionistas, incluido el fondo de Kasek Ventures y también formó parte del programa de aceleración de Google Launchpad.

La adquisición, según explicó la empresa, fue con el objetivo específico de potenciar la expansión de Glassdoor en Latinoamérica, tarea que quedó a cargo e Luciana Caletti.

“Empezamos (en Love Mondays) como una compañía independiente y fue increíble, porque creo que realmente fuimos disruptivos en el mercado, trajimos un cambio en cómo se hacían las decisiones de carrera en Brasil. Vendimos a Glassdoor con el sueño de traer este sueño de transparencia a toda Latinoamérica”.

LA BÚSQUEDA DE TALENTO

A la fecha, Glassdoor alberga reseñas sobre un millón de compañías, 12 millones de vacantes posteadas, y un flujo de 67 millones de personas que visitan el sitio cada mes.

La empresa fue valuada en mil 200 millones de dólares por la firma de recursos humanos japonesa Recruit Holdings, la cual terminó por comprar Glassdoor, como parte de su estrategia de digitalización de servicios.

El modelo de negocio de Glassdoor se basa en un sistema de suscripciones en el que las empresas pagan por el derecho de publicar vacantes de trabajo en la plataforma. Esto les permite acceder a una base de talento más amplia y cercana a sus necesidades.

De manera paralela, las empresas también pueden acceder a data mucho más detallada de la que está hecha pública, como pueden ser los rangos de salarios de su segmento o los niveles de satisfacción de sus competidores.

Con esto pueden lograr una visión que no habían podido tener sobre sus procesos internos.

Luciana explica el valor de la plataforma para las dos partes, usuarios y empresas. En el primer caso, facilita a las personas llegar a empresas donde van a poder encontrar un ambiente que les permita ser felices, pero también crecer profesionalmente y ser redituados de una manera justa.

Del otro lado, cuando una empresa mantiene una buena reputación como un buen lugar de desarrollo personal y profesional, es más fácil que el talento, en algunas áreas escaso, busque trabajar en ella. Además, si los candidatos saben a qué lugar van a llegar, el proceso de selección es más fácil.

“Hoy en día la compañía selecciona al profesional, pero el profesional también elige a la compañía, especialmente en industrias donde hay una alta competencia por el talento (...) y la mayoría de empresas utiliza Glassdoor para atraerlo. Esto ha cambiado toda la dinámica del proceso de selección.

“Muchos de los profesionales de recursos humanos con los que hablo me dicen que muchas veces los candidatos llegan a las entrevistas sin saber bien a qué se dedica la empresa.

“Si las compañías atraen talento mediante Glassdoor pueden encontrar candidatos que están informados”.

Según estadísticas de la empresa, los candidatos contactados a través de Glassdoor tienen 30 por ciento más retención debido a esto.

“La principal cosa que ha cambiado es que ahora las compañías tienen la necesidad de ser buenos empleadores. Y esto es muy nuevo porque si lo piensas hasta no hace mucho las compañías no hablaban de ser un buen lugar de trabajo, no hablaban de tener a la gente como prioridad y esto es por la necesidad que tienen de atraer al talento.

“Lo que hacen las compañías termina estando en Glassdoor, sea bueno o malo, (...) y porque ahora es visible para todos todos las empresas están siendo hechas responsables de su conducta”.