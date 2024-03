IMSS va por datos biométricos de 22 millones de trabajadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) busca registrar los rostros de los más de 22 millones de mexicanos que están afiliados para agilizar cualquier tipo de trámite, como sacar una cita o dar de alta a algún familiar.

De acuerdo con una licitación publicada en Compranet, el IMSS busca un proveedor de tecnología biométrica para su aplicación móvil IMSS Digital, que capture características físicas como el iris, tono de voz y huellas digitales. Además, que le permita escanear la credencial de elector (INE).

Luis Ricardo Sánchez Hernández, director de Normatividad y Consulta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), afirmó que utilizar esta tecnología ofrece una mejora en la seguridad de los derechohabientes, así como simplificar el proceso para realizar trámites.

“La tecnología biométrica permite una identificación más rápida y precisa de las personas, lo que simplifica los procesos de registro y permite que los trámites sean más rápidos”, dijo Sánchez a El Sol de México.

Según la licitación pública, el enrolamiento facial deberá permitir al IMSS generar un mapa en 3D del rostro de cada uno de sus derechohabientes y/o usuarios en un formato que le permita ejecutar posteriores validaciones de identidad. El sistema del Instituto será similar al FanID, un pase digital que utiliza biometría facial para ingresar a los estadios de fútbol en México. La plataforma fue desarrollada por la compañía Incode Technologies y en 2023 ya contaba con más de dos millones de aficionados registrados.

Ernesto Algaba, asesor en Ciencias de la Salud de Hogan Lovells, agregó que el IMSS busca con esta tecnología tener un registro facial para autentificar a sus derechohabientes y evitar la suplantación de identidad.

En 2023, 88.6 millones de usuarios en internet sufrió alguna vulneración en sus datos personales, siendo unos de los principales delitos en internet, de acuerdo con la Asociación de Internet MX.

“El IMSS busca tener un registro de los usuarios que ocupen la aplicación para corroborar que la persona sea quien dice y no se hagan pasar por ella para realizar fraudes o otro tipo de delitos”, compartió.

Dentro de la aplicación del IMSS, los usuarios pueden consultar su Número de Seguridad Social (NSS), revisar sus semanas cotizadas, generar una cita vía web o corregir sus datos.

Sánchez señaló que para proteger la información de los derechohabientes, el IMSS debe implementar un sistema de seguridad adecuado, así como una evaluación de impacto para garantizar el uso correcto de los datos biométricos.

El artículo 34 de la Ley General de Datos señala que los organismos como el IMSS deben documentar todas las medidas de seguridad implementadas y garantizar que se cumplan todos los requisitos de la Ley de Protección de Datos Personales, indicó Sánchez.

“Este artículo es muy claro y obliga a todas las entidades a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad orientado a la protección de datos personales. Así que el Inai tendrá la última palabra, en caso de que se identifiquen riesgos, o cuando las instituciones siguen los pasos adecuados, lo habilitamos en beneficio de los mexicanos”.

Algaba indicó que otro de los retos para el Instituto, además de garantizar la seguridad y el uso correcto de los datos, es hacer que el servicio digital no sea demasiado complicado para los usuarios.

“Uno de los retos de la digitalización es hacer que los requisitos no se traduzcan en trámites más complicados para las personas. Si los usuarios no pueden registrarse o no entienden está nueva medida, será contrario al objetivo principal de la digitalización, que es facilitar los procesos”.